Marko pleit voor hulptroepen: Masi heeft meer ondersteuning nodig

De controversiële slotfase in Abu Dhabi was voor Mercedes reden om twee protesten in te dienen. Deze werden afgewezen, waarna de Duitse formatie meldde in beroep te willen gaan. Onlangs heeft Mercedes dit weer ingetrokken. Marko juicht deze beslissing toe en is blij dat een rechtszaak uitblijft. "Dit is een grote beslissing van Mercedes", stelt Marko in een interview met het Italiaanse Gazzetta Dello Sport. "[Lewis] Hamilton had ongetwijfeld pech in Abu Dhabi, maar wij hadden dat in Silverstone, Boedapest en Baku. Ik begrijp hun frustratie, maar het is aan de nieuwe FIA-president [Mohammed ben Sulayem] om aan dit systeem te werken. Bovendien moet Masi geholpen worden, want hij kan dit niet alleen."

Marko vindt dat het huidige systeem goed bekeken moet worden. "Dit moet worden herzien. Momenteel rust er te veel gewicht op de schouders van Masi. Ik vind ook dat teambazen niet met Masi mogen praten tijdens de race", vervolgt de Red Bull-adviseur, die vindt dat de huidige reglementen te ingewikkeld zijn. Hij pleit voor een vereenvoudiging. "De regels moeten simpeler. De stewards hebben dit jaar veel beslissingen genomen die ons en Mercedes van de leg brachten. Er moet gelijkheid komen in de beoordeling [van dit soort situaties]."

Marko is zelf Formule 1-coureur geweest en reed voor BRM en McLaren. In 1971 won de Oostenrijker de 24 uur van Le Mans. Dit deed hij samen met de Nederlander Gijs van Lennep. Sinds 1999 heeft Marko de leiding over het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Max Verstappen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Carlos Sainz waren in 2021 de zes coureurs die in dat programma hebben gezeten, volgend jaar komt daar met Alexander Albon een zevende rijder bij.

