Marko over imago: "Moet coureurs vertellen dat ze geen nieuwe Verstappen zijn"

Werp een blik op de huidige Formule 1-grid en meteen wordt duidelijk dat Red Bull een aardige stempel drukt op het begeleiden van racetalent naar de koningsklasse. Keerzijde van dat succes is dat tal van jongelingen het niet halen en dat er een lange lijst te maken valt met coureurs die uit het juniorprogramma zijn gezet. Helmut Marko is daar zoals bekend de eindverantwoordelijke voor. Het heeft de Oostenrijker mede het imago opgeleverd dat hij even rechtdoorzee als spijkerhard is.

Zelf is hij daar niet mee bezig, zo laat Marko aan Road and Track weten: "Nee. In de autosport is er altijd wel een excuus te bedenken: de motor, de banden, het chassis en ga zo maar door. Jammer genoeg worden veel talenten gesteund door ouders die er enorm veel geld aan uitgeven, soms zelfs meer geld dan dat ze hebben. Alles om hun droom in vervulling te laten gaan: de zoon een succesvolle coureur laten worden. Dan is het mijn plicht om hen op een gegeven moment te vertellen dat ze beter een andere richting op kunnen gaan en kunnen stoppen met geld weggooien."

Ook in de Formule 1 is Marko behoorlijk rechtdoorzee in de manier waarop hij leiding geeft aan Red Bull Racing en AlphaTauri. Daar geldt volgens hem hetzelfde principe als bij de jeugd, maar dan in de vergelijking tussen Max Verstappen en zijn teamgenoten. "Het is voor coureurs niet fijn om Max Verstappen als teamgenoot te hebben. Max is namelijk speciaal. Hij is enorm hard opgevoed door zijn vader, maar wel succesvol", vervolgt de 79-jarige motorsportchef uit Graz. "Teamgenoten vergelijken hun auto's met die van hem. 'Hebben we echt wel hetzelfde materiaal? Hoe kan ik hem dan verslaan?' Met gelijke wapens kan dat simpelweg niet en dus proberen ze de afstelling of hun rijstijl te veranderen. Je kunt natuurlijk niet accepteren dat je gewoon niet zo goed als de ander bent. Maar op een gegeven moment moet je toch erkennen dat iemand speciaal is en dat hij niet te verslaan is. Het is aan mij om dat duidelijk te maken aan die coureurs. Is dat wreed? Volgens mij niet."

Marko komt ook nog eenmaal terug op het veelbesproken coronakamp. Zijn voorstel om de Red Bull-coureurs aan het begin van de coronaperiode bewust het coronavirus te laten oplopen, deed veel stof opwaaien, maar volgens Marko zaten er louter goede bedoelingen achter. "Dat was een serieus plan, ja. Dokters zeiden tegen mij dat je corona maar één keer kon krijgen. Toen was nog niet bekend dat een besmetting ook voor een tweede of derde keer kon. We hebben jonge en sterke coureurs in onze teams, dus voor hen is het net als griep. En stel je voor dat Max vorig jaar corona had gekregen op het verkeerde moment. Als hij één of twee races had moeten missen, dan was het kampioenschap weg geweest", legt Marko het achterliggende idee uit.