Helmut Marko wacht mogelijk schorsing na nieuw onderzoek Red Bull

De Engelse teambaas van Red Bull Racing lag (en ligt) onder vuur wegens een door een vrouwelijke collega naar buiten gebrachte zaak van overschrijdend gedrag. Red Bull liet in die zaak onafhankelijk onderzoek uitvoeren en dat pleitte Horner vrij, maar daarmee is de storm allerminst gaan liggen. Vorige week nog werden tijdens de Grand Prix van Bahrein chatgesprekken en details in de zaak met de halve paddock gedeeld. De vrouw die de zaak aanhangig heeft gemaakt zou inmiddels zelf door Red Bull zijn geschorst en een rechtszaak willen beginnen.

Daar bovenop heeft Motorsport.com vernomen dat er een nieuw onderzoek is gestart door Red Bull. Middelpunt is dit keer niet Horner, maar Marko. Het onderzoek zou er zijn gekomen naar aanleiding van verschillende lekken in de media die hebben plaatsgevonden sinds bekend werd dat Horner werd nagetrokken door het hoofdkantoor van Red Bull.

Het onderzoek loopt nog en er is nog geen conclusie getrokken over de vraag of Marko het teamprotocol wel of niet heeft geschonden. Als hij echter schuldig wordt bevonden aan het vrijgeven van vertrouwelijke informatie aan de media, dan kunnen er disciplinaire maatregelen tegen hem worden genomen. Marko bekende tegenover de Oostenrijkse omroep ORF dat er een kans bestaat dat hij bij de volgende race in Australië niet aanwezig zal zijn. "Ik vind het lastig om te beoordelen, maar uiteindelijk bepaal ik zelf wat ik doe", aldus Marko, om er aan toe te voegen: "Maar theoretisch bestaat die mogelijkheid zeker."

Ook Honda wil opheldering

Ondanks dat Horner dus werd vrijgepleit en nu Marko onder het vergrootglas ligt, blijkt die eerste zaak rond het grensoverschrijdende gedrag nog lang niet te zijn afgesloten. Zo zou de toekomstige motorpartner Ford de onderste steen boven wil hebben en worden er inmiddels ook op het hoofdkantoor van Honda vragen gesteld. "Eigenlijk is dat een interne zaak, maar ze willen een heldere uitleg van wat er nou precies is gebeurd", zei Marko daarover tegen ORF. Op de constatering dat de Japanners op dit moment blijkbaar geen genoegen nemen met de resultaten van het onderzoek en het vrijpleiten van Horner, vervolgde Marko. "Dit is geen uitleg, maar het lijkt me dat we ons nu weer op het sportieve richten en dat we ons concentreren op wat echt belangrijk is."

De situatie rond Marko is belangrijk omdat die ook iets zou kunnen zeggen over de toekomst van Max Verstappen bij het team. In het contract van de Nederlander zou een clausule staan die het hem mogelijk maakt te vertrekken als Marko het team verlaat. De twee zijn al tien jaar loyaal aan elkaar en dus zou een (gedwongen) vertrek van de Oostenrijker tot een situatie kunnen leiden waarin ook Verstappen zijn knopen telt. En dus moet de situatie snel worden opgelost, zei Marko. "Max is zeker de sterkste troef die het team heeft. Er is geen snellere coureur op dit moment en als we hem zouden verliezen, zou dat een ongelooflijk verlies zijn, want er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel monteurs, waaronder engineers, die allemaal ongelooflijk hard werken voor Max."

Motorsport.com heeft uiteraard Red Bull Racing om een reactie gevraagd, maar het team weigert commentaar te geven.