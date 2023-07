Helmut Marko: "Hebben het beste van Max Verstappen in F1 nog niet gezien"

Twee pole-positions, twee overwinningen en de snelste raceronde. Max Verstappen is geen fan van sprintweekend, maar had zich in het fraaie Stiermarken toch niet veel meer kunnen wensen. Het weekend was eigenlijk al lang en breed geslaagd, al wilde Verstappen in de slotfase ook nog de kers op de spreekwoordelijke taart met het puntje voor de snelste raceronde. "Dat laatste was belangrijk, anders had hij waarschijnlijk niet goed kunnen slapen", lacht Helmut Marko voor de Red Bull-hospitality in Spielberg.

Een groot risico was de late pitstop volgens hem niet. "Nee, onze pitstops zijn meestal tussen de twee en tweeënhalve seconden. We hadden een voorsprong van meer dan 22 seconden op Leclerc, dus uiteindelijk moest er nog wel een marge van ongeveer vijf seconden zijn. Het was dus niet echt een risico. We willen Max graag blij maken en ik weet dat hij niet helemaal blij was geweest als hij die snelste raceronde niet had mogen pakken."

Het betekent dat Verstappen onderaan de streep 34 punten overhoudt aan het weekend in Spielberg, de maximale score. De Limburger stevent nu eigenlijk al op zijn derde wereldtitel, al wil Marko daar net als Verstappen zelf nog niet aan denken. "Dat gaan we eigenlijk pas doen als het voor de derde man in het kampioenschap theoretisch niet meer mogelijk is om hem bij te halen", geeft hij impliciet ook meteen aan Sergio Perez op P2 te verwachten. "Onze voorsprong is momenteel ook zo groot doordat de competitie achter ons maar blijft veranderen. Ze blijven updates brengen en de ene keer is Mercedes de naaste achtervolger, dan Ferrari en dan weer Alonso."

Verstappen presteert daarentegen zeer constant in 2023, al heeft hij zijn plafond volgens Marko nog niet bereikt. "Nee, ik denk dat we het beste van hem nog altijd niet hebben gezien. Hij verbetert zich nog steeds en levert met een enorm gemak. Qua pole-positions liep hij een beetje achter ten opzichte van zijn overwinningen, maar dat trekt nu ook bij. In het verleden kon hij op sommige momenten ook nog wel wat geïrriteerd zijn als er iets tegenzat, maar dat is er nu ook uit. Als je hem nu hoort praten met zijn engineer, dan is het net alsof hij tijdens een koffiepauze wat babbelt. Hij kan de race goed lezen en natuurlijk zijn banden in leven houden."

Met de huidige optredens en de kracht van de RB19 stijgt Verstappen met stip in veel van de statistiekenlijstjes. Zo is hij Ayrton Senna na de zege in Spielberg definitief voorbij wat betreft het aantal overwinning en staat hij dus vijfde op de eeuwige ranglijst, alleen nog achter Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Alain Prost. Verstappen geeft altijd aan niet met dergelijke cijfers bezig te zijn, al haakt Marko met een lach in: "Max zegt altijd dat hij niet om records geeft, maar als je hem vraagt wie bijvoorbeeld de meeste poles heeft en hoeveel dat zijn, dan weet hij het meteen." Desondanks blijft Marko met beide benen op de grond: "Natuurlijk willen we ook dit jaar weer zoveel mogelijk races winnen, maar laten we eerst het kampioenschap maar eens veiligstellen. Dat is het allerbelangrijkste."