De toekomst van Daniel Ricciardo bij RB F1 Team leek korte tijd aan een zijden draadje te hangen. De Australiër begon niet best aan het Formule 1-seizoen en leek op weg naar de uitgang. Verschillende mediakanalen wisten te melden dat Red Bull-adviseur Helmut Marko de coureur de kans gaf om voor Imola te verbeteren, anders had hij zijn congé gekregen. In gesprek met Speedweek ontkent Marko dat dit het geval was. "De geruchten dat Daniel Ricciardo in Imola vervangen zou worden door Liam Lawson, waren achterlijk", aldus de invloedrijke Marko.

Hij kan zich wel voorstellen uit welke hoek de geruchten werden aangewakkerd. "Liam's manager uit Nieuw-Zeeland was daarbij betrokken. Blijkbaar heeft hij bepaalde dromen en die werden door de - vooral Nieuw-Zeelandse - media overgenomen", vertelt Marko. "In Imola was sowieso niets gepland. Wat er in de toekomst gebeurt, moeten we overigens nog zien."

In Miami was het een keer goed nieuws voor Ricciardo, die in zowel de sprintrace als de sprintkwalificatie naar de vierde plek snelde. "Hij leverde een opmerkelijke prestatie in de sprint. De vierde plaats was een sensatie en die heeft hij behaald in de derde sector. Die sector heeft veel langzame bochten en als je die heel precies rijdt, win je veel tijd", verklaart Marko. "Als je een fout maakt, is dat dubbel zo erg. Dat komt omdat je daar zo langzaam rijdt."

Fouten zorgden voor tegenvallende prestaties

Dat Ricciardo een paar uur later zijn prestatie niet kon evenaren, wijt Marko aan een fout in hetzelfde gedeelte waar hij eerder op die dag juist sterk was. "Daardoor was hij in Q1 uitgeschakeld", aldus de man uit Graz. "Maar dat is nog niet alles, want in de race kwam Ricciardo ook niet op snelheid. Yuki [Tsunoda] zette constant snelle tijden neer, terwijl Ricciardo de snelheid en het zelfvertrouwen miste. Die had hij nog wel in de sprint."