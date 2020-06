Marko: "F1 zonder publiek is minder erg dan voetbal zonder fans"

Er zijn vier maanden verstreken sinds de laatste Formule 1-meters tijdens de wintertests in Barcelona. Liefhebbers verlangen inmiddels weer naar echte actie en worden volgend weekend op hun wenken bediend. Dat het uitgerekend in Oostenrijk zal gebeuren, maakt Marko ronduit trots. "Nu zie je pas hoe belangrijk de Formule 1 voor Oostenrijk kan zijn", trapt hij af in gesprek met de Wirtschaftskammer Österreichs.

De hoogste kijkcijfers ooit voor F1

De economische impact voor de regio Steiermark had natuurlijk nog veel groter kunnen zijn met fans op het circuit. Dat de tribuneplaatsen leeg blijven, is een gemis voor Marko, al blijven de sportieve gevolgen volgens hem beperkt in de racerij. "Een wedstrijd achter gesloten deuren heeft in de autosport een hele andere betekenis dan in bijvoorbeeld het voetbal. Een coureur zit toch al afgesloten in zijn cockpit, die krijgt normaal gesproken ook bijna niets mee van wat er om hem heen gebeurt. Daardoor speelt de afwezigheid van publiek voor het gevoel van de rijders een minder grote rol."

Bijkomend gevolg is dat alle geïnteresseerden de actie via de televisie of via digitale platformen moeten volgen. Op dat vlak heeft Marko dan ook torenhoge verwachtingen van de races in het Alpenland. "Dit wordt het eerste grote digitale evenement [van deze coronatijd], dus ik verwacht dat we hogere kijkcijfers halen dan ooit tevoren."

Angst in F1-wereld groter dan in Oostenrijkse samenleving

Voor de mensen die toch aanwezig moeten zijn op het circuit in Spielberg, herhaalt Marko tot slot dat er strenge maatregelen van kracht zijn. "De angst van de Formule 1 gaat daarbij eigenlijk nog verder dan de voorschriften in Oostenrijk", aldus de 77-jarige Oostenrijker. "Het is onder meer verplicht om een mondmasker te dragen en om afstand te houden. Wat betreft het testen op corona ben ik woensdag al aan de beurt." Die tests zou men eerst om de twee dagen uitvoeren bij al het F1-personeel, maar de frequentie daarvan is verlaagd naar eenmaal in de vijf dagen. Bij klachten kunnen medewerkers zich overigens nog wel meteen laten testen.

VIDEO: Zo ziet het nieuwe normaal in de Formule 1 eruit