Webber wijst verschil aan tussen Norris en Piastri in F1 Monza

Op het circuit van Monza eiste McLaren de eerste startrij op, maar het team kon deze niet omzetten in een één-twee op de finish. Voor het mislukken daarvan wordt deels gekeken naar de inhaalactie van Oscar Piastri buitenom bij teamgenoot Lando Norris in de Variante della Roggia. Door die actie nam Piastri de leiding over, maar Norris verloor een positie aan Charles Leclerc - de uiteindelijke winnaar van de race. Als een van de weinige coureurs waagde de Ferrari-coureur zich aan de eenstopper terwijl Piastri voor de tweestopper ging. Diens manager, Mark Webber, keek gespannen toe hoe zijn pupil dichterbij kwam, maar niet dichtbij genoeg.

"Ik was nerveus", zegt Webber in de Formula For Success-podcast. "Want hij had wel een gat, maar het was gedurfd. Carlos [Sainz] kreeg het niet voor elkaar", doelt hij op de eenstopper. "Charles reed briljant en was de enige die deze eenstopper er enigszins logisch uit liet zien. Petje af voor hem dus. En zoals je weet, kun je niet half zwanger zijn. Soms moet je gewoon all-in gaan en dat hebben zij gedaan. Oscar ging all-in voor de tweestopper. Uiteindelijk kwam hij een paar seconden tekort. Het had een mooie strategie kunnen zijn van Oscar als hij die extra ronden had gekregen om de klus te klaren, maar het kwam er niet van. Hij kwam ronden tekort. Maar het was een lastig besluit, achteraf gezien 50-50."



Volgens Webber was er wel een verschil tussen Norris en Piastri te zien op het gebied van bandenmanagement. "Lando kon niet voor de eenstopper gaan omdat hij door zijn banden heen ging. Hij maakte een vroege pitstop en zou Charles niet verslaan met de eenstopper. Hij zat dus ruim aan die tweestopper", meent Webber. "Oscar maakte een kans [om de eenstopper te laten werken]. Maar er was ook wat inbreng van hem op de boordradio. Leclerc legde de basis voor een briljante race. Hij deed het goed, zonder verremmingen. Dat is wat mensen niet begrijpen als je een Grand Prix uitvoert zoals Charles deed. Het is allemaal mooi wanneer je over de streep komt, maar hij heeft zichzelf langs vele landmijnen genavigeerd en heeft het fantastisch gedaan."

Winnen blijft moeilijk

Door de goede vorm van McLaren wordt het team nu als favoriet gezien voor beide titels. McLaren staat immers nog maar 8 punten achter Red Bull bij de constructeurs terwijl Norris in 8 races tijd een gat van 62 punten moet zien te overbruggen. Webber is ook onder de indruk van de vooruitgang bij McLaren, maar benadrukt dat winnen nog steeds niet zo makkelijk is als dat het lijkt. "De opkomst van McLaren is absoluut buitengewoon geweest", zegt de negenvoudig Grand Prix-winnaar. "Het is bijzonder wat zij in de afgelopen achttien maanden hebben gedaan. De leercurve is wat dat betreft briljant geweest."

"Net als de trofeeën die ze dit seizoen en afgelopen seizoen hebben verzameld", vervolgt Webber. "Kijk naar de pitstops en de betrouwbaarheid. Oscar heeft elke ronde van dit seizoen afgelegd. Dat krijg je niet even binnen vijf minuten voor elkaar. Daar is een hele operatie voor nodig, van iedereen, ook de coureurs. Zak [Brown, McLaren-CEO] en Andrea [Stella, teambaas] doen het fantastisch." Volgens de Australiër is het succes van McLaren 'geen toevalstreffer'. "Maar nu bevindt het team zich in de briljante situatie waarin het vaker wel dan niet om zeges kan strijden. Maar dat is moeilijk. Die jonge coureurs denken van 'geef me een goede auto en ik win races'. Maar het is nog steeds ontzettend moeilijk en lastig uit te voeren. Deze twee jongens doen ook al een tijdje mee. Oscar heeft iets van 35 races gereden, Lando zit hier al zes jaar: ze delen drie zeges."