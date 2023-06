Red Bull heeft in Canada haar honderdste overwinning in de Formule 1 binnengesleept, een mijlpaal die alleen nog door Ferrari, McLaren, Williams en meest recent Mercedes werd bereikt. Het Oostenrijkse team, dat de eerste twee jaar onder de Britse vlag reed, werd in 2005 opgericht. Het duurde echter een tijdje voordat de renstal mee kon gaan doen om de overwinningen: In 2009 won Sebastiaan Vettel in Shanghai de eerste Grand Prix, waarna de eerste rijders- en constructeurstitel al een jaar later volgden. Veertien jaar later, en ze zijn het snelste team dat ooit aan de honderd overwinningen zijn gekomen. Op de tweede plek staat Williams, die er tussen 1979 en 1997 achttien jaar over deed.

Wat Red Bull, McLaren en Williams onderscheidt van vele andere racewinnende teams, is dat zij voorzien werden van klantenmotoren van andere leveranciers. Pas in 2026 gaat het team van Max Verstappen in samenwerking met het Amerikaanse Ford eigen motoren ontwikkelen. Mark Webber - negenvoudig GP-winnaar en onderdeel van de eerste dominante periode van het team tussen 2010 en 2013 – vindt dat het verhaal van Red Bull één van de grootste successen uit de historie van de Formule 1 is, zo vertelt hij aan Motorsport.com. “Als zij een fabrieksteam waren geweest, hadden ze misschien nog wel meer lof gekregen. Het is in essentie nog steeds een team dat bestaat uit fantastische individuen en mensen die hun werk geweldig hebben gedaan om tot een wonderschone Formule 1-auto te komen die mee kan strijden om wereldkampioenschappen, die op ontzettend veel opzichten dominant is.”

Sleutel tot succes

De Australiër - die naast zijn baan als Formule 1-analist ook de manager is van F1-debutant en landgenoot Oscar Piastri – vertelt wat Red Bull zo succesvol maakt: “Ze hebben ontzettend veel moeite in deze sport gestoken. Het personeel en de infrastructuur in Milton Keynes is bewijs voor hoe goed ze het voor elkaar hebben. Ook de inzet die ze getoond hebben, zowel richting haar werknemers als de sport, is onwijs goed geweest. Er zijn een hoop mensen gekomen en gegaan. Men vergeet wel eens dat de hoeveelheid werk dat Red Bull heeft verricht buitengewoon is”, aldus Webber.