Webber trots op pupil Piastri: "Hij zal steeds beter worden"

Na een raketstart in de opstapklassen, waarin hij zich drie jaar op rij tot kampioen kroonde met de Formule 2-titel in 2021 als hoogtepunt, bracht Oscar Piastri een jaar langs de zijlijn door bij Alpine. De Franse renstal had Piastri opgenomen in het opleidingsteam, maar kon hem in 2022 nog geen Formule 1-zitje aanbieden omdat Esteban Ocon en Fernando Alonso nog een contract hadden. Het talent uit Melbourne ging aan de slag als test- en reservecoureur en werd voor 2023 aangekondigd als vervanger van Alonso - die naar Aston Martin verkaste - maar gaf zelf aan dat hij geen deal had met het team uit Enstone.

Piastri's manager Mark Webber was er namelijk in geslaagd om tot een voorcontract te komen met McLaren, waar hij landgenoot Daniel Ricciardo zou vervangen. Tot nu toe bleek dat geen slechte beslissing. McLaren kende een matige seizoenstart, maar heeft de afgelopen races flinke stappen vooruit gezet dankzij updates. Dat stelde Piastri en teamgenoot Lando Norris in staat om meer te schitteren op de baan, waardoor ook duidelijk werd dat de twee weinig voor elkaar onderdoen.

Webber is voorlopig dan ook trots op de prestaties van zijn pupil, die momenteel op de elfde plaats staat met 34 punten. "Het zijn een aantal buitengewone weken geweest voor het team", zegt Webber tegen de website van de Formule 1. "De lat is heel hoog gelegd, heel snel binnen de groep. Daar moeten we niet verlegen om zijn. Het is nog steeds heel makkelijk om te vergeten dat Oscar vorig jaar niet heeft geracet. Het vergt aan het begin van het jaar wat tijd. Het is zijn eerste keer in de Formule 1, het is niet dat hij van een pauze terugkeert. Hij was vijftien maanden weg en had nog nooit in de Formule 1 geracet", maakt Webber duidelijk waarom de prestaties van Piastri zo geprezen mogen worden.

Webber, die van 2002 tot en met 2013 in de Formule 1 reed en in die tijd tot negen Grand Prix-zeges kwam, is met name trots op de manier waarop Piastri standhoudt ten opzichte van de inmiddels ervaren Norris. "Lando is uitzonderlijk, hij is van de bovenste plank, dat weten we. Oscar heeft zo standgehouden... Natuurlijk zijn we allemaal erg trots op hem. Hij heeft een fenomenaal debuut gehad in zijn eerste jaar. Maar Oscar is Oscar, hij zal blijven werken aan waar hij zich kan verbeteren en zal steeds beter worden", besluit Webber.