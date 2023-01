Formule 1-coureurs staan onder grote druk. Die druk leggen de rijders zich soms zelf op, maar met name de teams willen natuurlijk dat hun coureur goed presteert. De druk van een kortlopend contract is iets waar veel rijders onder gebukt gaan. Vraag dat maar aan Valtteri Bottas, die na vijf jaar met eenjarige contracten bij Mercedes nu eindelijk stabiliteit heeft bij Alfa Romeo.

Voormalig F1-coureur Mark Webber ziet dat coureurs soms doen alsof onzekerheid over hun job ze niet veel doet, maar weet dat het de rijders wel degelijk bezighoudt. "Schijn kan bedriegen. Er wordt veel gebluft", zegt Webber, die tegenwoordig het management doet voor McLaren-rijder Oscar Piastri, in de podcast Performance Hackers. "Je kan er negatief naar kijken en zeggen: ik lig onder een vergrootglas. Ik probeerde er echter altijd naar te kijken met de gedachte dat het wel goed komt. Je geeft elke dag alles. En als je elke dag honderd procent geeft, wat zou er dan veranderen als een stuk papier zegt dat je een vijfjarig contract hebt? Wat verandert dat aan je prestaties? Niets. De stopwatch weet niet of ik een contract voor vijf jaar of vijf maanden heb."

Webber kreeg zelf in zijn carrière ook te maken met kortlopende contracten. Volgens de Australiër is het iets wat coureurs soms moeten accepteren. "Mijn eerste contract was voor twee races, het duurde drie weken. Dat was wreed. Ik kon er niets tegenin brengen, dus wat moest ik eraan doen? Anders zou iemand anders de kans hebben gekregen", aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar, die zijn F1-loopbaan begon bij Minardi en daarna voor Jaguar, Williams en Red Bull reed. "Ik probeerde er daarom iets positiefs van te maken. Het was een geweldige kans om succes te hebben en op een hoog niveau te presteren. Ik was dus niet bezig met de duur van de overeenkomst. Ja, het zou wat extra zekerheid hebben gegeven, maar het veranderde niet waarom ik naar de gym ging en waarom ik worstelde met mijn dieet. Het zijn dingen die normaal moeten zijn voor een professional. Als je teveel op veilig speelt, gaan de prestaties soms de andere kant op. Je moet daar voorzichtig mee zijn.”