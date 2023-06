Na zeven races in het Formule 1-seizoen 2023 hebben de drie rookies in totaal vijf WK-punten op de teller staan. Het is het totaalaantal dat Oscar Piastri tot dusver bij elkaar heeft gereden in de McLaren. De getalenteerde Australiër, die onder meer in zijn eerste F3- en F2-jaar kampioen wist te worden, weet Lando Norris bij vlagen aardig bij te blijven en heeft nog geen noemenswaardige fouten gemaakt. Logan Sargeant en Nyck de Vries zijn in de eerste zeven Grands Prix puntloos gebleven, met de twaalfde plek in Monaco als het beste resultaat voor de Nederlander.

De Vries liet zelf optekenen dat de start van het seizoen bij tijd en wijle uitdagend is geweest, al is dat volgens Webber ook niet zo gek. "Het is tegenwoordig zo lastig voor nieuwe jongens die in de Formule 1 komen. In mijn optiek is het in de Formule 1 nu moeilijker dan ooit tevoren voor rookies", laat Webber in de paddock aan Motorsport.com weten. "Er zijn bijna geen testmogelijkheden meer, waardoor heel veel van het leerproces tijdens de raceweekenden moet gebeuren. Voor coureurs die al ervaring hebben, is dat natuurlijk een mooi voordeel. Maar voor nieuwkomers is de Formule 1 in het eerste jaar of misschien zelfs wel de eerste paar jaar een lastige klasse geworden."

Toch verwacht Webber dat De Vries het hoofd boven water kan houden als hem voldoende tijd wordt gegund. "Nyck heeft natuurlijk een lastige start gehad, maar hij kan best tevreden zijn over de voorbije twee raceweekenden. Ik denk dat hij er vanaf nu wel wat beter in komt." Opgemerkt dat rookies inderdaad tijd nodig hebben, maar dat tijd niet altijd vanzelfsprekend is gebleken in de Formule 1-historie, vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar: "Dat klopt, dit is de elite van de elite. Maar ik denk dat Nyck er wel doorheen kan komen. Ik heb er vertrouwen in dat hij het kan."

Weekendopbouw F1 vraagt andere dingen van een coureur

Tijdens het raceweekend in Barcelona ging het ook in bredere zin over de opstap naar de Formule 1, vooral vanuit de juniorklassen. "De Formule 1 is anders dan de kampioenschappen waarin ik hiervoor heb gereden", liet De Vries daar desgevraagd over weten. "Het middenveld is dit jaar extreem close, waardoor de onderlinge verschillen heel erg klein zijn. Het opbouwen van een raceweekend is ook anders dan dat in de Formule 2 en Formule 3 het geval was. In F2 en F3 krijg je tijdens de kwalificatie eigenlijk maar twee ronden waarin het er echt op aankomt. Als je daarin richting de 85 of 90 procent komt, dan zit je er vooraan meestal wel goed bij. In de Formule 1 wordt een weekend heel anders opgebouwd. Daar wordt gedurende het weekend zowel het pakket als ook het rijden zoveel verbeterd, dat alles echt naar de limiet gaat. Er is geen marge meer over en de verschillen zijn heel klein. Daardoor is de aanpak van een weekend heel anders", legde De Vries uit in de persconferentie.