De zestiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap 2021 werd een prooi voor Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Fin domineerde in de listige omstandigheden. Max Verstappen maximaliseerde met de tweede plaats. Daardoor heeft hij in de titelstrijd een voorsprong van zes punten opgebouwd. Volgens voormalig Red Bull F1-coureur Mark Webber beschikt Mercedes op dit moment over de betere auto, waardoor het voor Verstappen wel eens lastig kan worden om de hoofdprijs binnen te slepen.

“Ik wil dat Max de titel wint, maar ik maak me zorgen over de auto”, erkent Webber in de F1 Nation podcast. “Geeft Red Bull Max de auto om het kampioenschap veilig te stellen? Ik had niet verwacht dat Valtteri [in Turkije] de maat van Verstappen kon nemen in die omstandigheden. Max kon er gewoon niets tegen beginnen. Dat was interessant. Red Bull weet dat ze moeten reageren. Of het nou de nieuwe motor is of aero, Mercedes heeft zonder enige twijfel een stap gemaakt.”

Het al dan niet binnenslepen van de titel ligt volgens Webber vooral in de handen van het team. Aan de coureur zal het niet liggen: “Max doet wat hij kan. In Rusland was hij al briljant en ik denk dat hij in Turkije niet meer had kunnen bereiken dan de tweede plaats. Maar op basis van de afgelopen races moet je je afvragen of zijn auto genoeg snelheid heeft om Lewis Hamilton en Mercedes te bedwingen. Op dit moment moet je wel stellen dat Mercedes in het voordeel is. Vergeet niet dat Valtteri pole pakte in Monza, daar had hij kunnen doen wat hij in Turkije deed door aan de horizon te verdwijnen.”

Webber weigert favoriet aan te wijzen

De verwachting is dat de krachtsverhoudingen per circuit wisselen. Webber durft dan ook geen geld in te zetten op een winnaar van het kampioenschap: “In Austin zou Mercedes sterk moeten zijn. Hamilton doet het daar persoonlijk ook altijd erg goed. Red Bull is weer geweldig in Mexico. Het verschil is zes punten, dat is niets. Je bent een dapper man als je nu geld durft in te zetten op de afloop van het kampioenschap. Het zal op en neer gaan. En mogelijk gaan de teamgenoten nog een belangrijke rol spelen, wie weet.”

Renger van der Zande over de topvorm van Max Verstappen: