De meningen waren behoorlijk verdeeld na het raceweekend in Silverstone. Waar de ene kenner de aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beschouwde als een race-incident, waren velen ook van mening dat de Britse wereldkampioen verkeerd zat en te licht bestraft was. Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber schaart zich tot de eerste groep mensen en hoopt zelfs dat de titelstrijd tussen beide kemphanen nog meer vuurwerk op gaat leveren.

Tijdens een mediacall van de W Series werd Webber gevraagd naar het incident op Silverstone. Op de vraag of de Formule 1 in zou moeten grijpen om te voorkomen dat de strijd tussen Verstappen en Hamilton verder escaleert, volgde een duidelijke ‘nee’ van de negenvoudig Grand Prix-winnaar: “Het is briljant. Dit is precies wat we willen”, aldus Webber. “Het was een van de beste openingsrondes die we ooit hebben gezien. Het zat er al aan te komen. Ze hebben al een aantal briljante wiel-aan-wiel duels uitgevochten. Barcelona, Imola, Bahrein. We wisten allemaal dat dit eraan zat te komen. Laat er nog maar meer volgen.”

Verwachting voor Hongarije: "Het gaat een mooi weekend worden"

Na zijn nulscore in Silverstone hoopt Verstappen komend weekend op de Hungaroring sportieve revanche te kunnen nemen. Webber denkt dat de Red Bull-coureur sterk gaat zijn op het bochtige circuit, maar acht ook Hamilton lang niet kansloos.

“Lewis is magisch in Boedapest. Hij is absoluut fenomenaal op dat circuit”, aldus Webber over de achtvoudig winnaar van de Hongaarse Grand Prix. “Maar let wel, Max weet er ook wel zijn weg. Ik denk dat de Red Bull er sterk gaat zijn, dus misschien krijgt hij een soort weekend als op de Red Bull Ring: pole en er daarna vandoor gaan bij de start. Misschien krijgt Lewis niet eens een kans om aan te vallen. Maar we zullen zien. Hamilton heeft in ondermaats materiaal al een hoop races gewonnen op de Hungaroring. Races die hij eigenlijk niet had kunnen winnen, maar toch won. Hamilton zal opnieuw zijn beste beentje voor moeten zetten. Verstappen is… je weet wel, een gladiator. Dat is precies wat we van hem verwachten. Het gaat een mooi weekend worden.”

Webber verheugt zich op de rest van het seizoen, waarin het in de strijd om de titel mogelijk nog wel vaker mis zal gaan tussen beide coureurs: “Elke race is nu belangrijk. Het is onvermijdelijk dat er tussen die twee nog wel vaker carbon door de lucht zal vliegen. Maar, happy days. Dit is precies waarom we naar deze sport kijken: twee van de beste coureurs die het met elkaar uitvechten.”

