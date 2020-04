Oud-BMW-chef: Coronapandemie kan leiden tot Formule 1-crisis

Het is duidelijk dat het gebrek aan inkomsten momenteel vooral zwaar weegt op kleine teams als Haas en Williams, maar ook kolossen als Daimler (Mercedes), Renault en motorleverancier Honda zouden wel eens eieren voor hun geld kunnen kiezen.

Vooral Renault ligt onder een vergrootglas. Hoewel teambaas Cyril Abiteboul nog vertrouwen heeft in de toekomst, komen er ook andere geluiden uit Frankrijk. Voormalig CEO Clotilde Delbos zei vorig jaar al dat alle projecten binnen het concern tegen het licht worden gehouden. Inmiddels is zij begin dit jaar opgevolgd door de Italiaan Luca de Meo, maar die zit nu midden in een crisis die de auto-industrie hard raakt.

Dat het in crisistijd snel kan gaan, daar weet Theissen alles van. De Duitse ingenieur was halverwege het eerste decennium hard op weg om van BMW Sauber een titelkandidaat te maken, maar hoorde in juli 2009, een paar dagen voor de officiële aankondiging, opeens dat BMW er aan het einde van het seizoen mee op zou houden. “Ik weet niet meer precies of het nu drie, vier of vijf dagen waren, maar meer waren het zeker niet.” De reden: de wereldwijde financiële crisis die destijds ook Renault, Honda en Toyota deed besluiten om te stoppen met Formule 1.

Dat het nu weer tot een uittocht van fabrikanten zou kunnen komen “is zeker niet uit te sluiten”, zegt Theissen tegen Motorsport.com. “Het is afwachten, de situatie is nu nog te nieuw. We zijn nu nog met andere dingen bezig. We kunnen het pas over een half jaar beoordelen, maar natuurlijk zou het kunnen gebeuren.”

Eerder maakten Bernie Ecclestone en Dave Richards, de voorzitter van Motorsport UK zich ook al zorgen over de toekomst van Formule 1-teams.