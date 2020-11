Pirelli-baas Isola tijdens Turkse GP positief op coronavirus

De Formule 1 keerde in juli met strikte protocollen terug op de internationale circuits. Op die manier wilden de internationale autosportfederatie FIA en de F1 proberen om het coronavirus buiten de paddock te houden. Dat is heel behoorlijk gelukt, maar tegelijkertijd bleken de protocollen niet helemaal waterdicht. Eerder dit seizoen testten Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll allebei (op verschillende momenten) positief op het coronavirus en daardoor misten zij respectievelijk twee races en één grand prix.

Ook waarnemend Williams-teambaas Simon Roberts staat inmiddels op de lijst met mensen die COVID-19 heeft gehad. Hij moest de Grand Prix van Turkije aan zich voorbij laten gaan door zijn besmetting. En ook in Turkije is de F1 niet gevrijwaard gebleven van het coronavirus. Niet een van de teamleden, maar Pirelli-baas Mario Isola is besmet geraakt. De Italiaan werd zondag tijdens een reguliere test positief bevonden. De FIA maakt middels een verklaring duidelijk dat hij geen symptomen vertoont van het virus en dat hij in isolatie is gegaan. Ook zal hij zich houden aan de lokale medische richtlijnen. Bovendien zijn mensen die nauw contact hebben gehad met Isola opnieuw getest, allemaal met een negatieve uitslag.

Zelf was Isola tijdens de onderbreking van de Formule 1 nauw betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. In Italië was hij als vrijwilliger actief als ambulancebestuurder, iets wat hij de laatste dertig jaar al deed naast zijn activiteiten in de autosport. In de lente werkte hij regelmatig shifts af in Milaan, dat destijds zwaar werd getroffen door COVID-19. Daarnaast haalde Isola geld op voor de vrijwillige ambulanceservice en hielp hij toekomstige ambulancebestuurders met trainingen.

Vrijdag maakten de FIA en de F1 de nieuwste testcijfers bekend. Tussen zes en twaalf november werden in totaal 2.543 tests afgenomen. In totaal waren er negen tests positief, inclusief die van Roberts. Sinds het begin van het F1-seizoen in juli zijn er 65.521 tests afgenomen, waarvan er uiteindelijk 72 positief bleken.