Chef Pirelli verwerpt kritiek op partijdig vloerreglement

Die aanpassing kwam er omdat gaandeweg het vorige seizoen bleek dat de band die werd gebruikt niet in staat was om de downforce van de 2020-auto's goed te verwerken. Dit leidde tot enkele gevaarlijke situaties, met name op Silverstone. Pirelli wilde voor dit seizoen dan ook een nieuwe band ontwikkelen, maar door de coronapandemie zag het er lange tijd niet naar uit dat dat zou lukken en dus koos de FIA er voor om het reglement voor dit jaar zo aan te passen dat de auto's in 2021 minder downforce zouden genereren. De banden van 2020 konden dan ook dit seizoen veilig gebruikt worden.

Echter, in oktober bleek dat Pirelli toch een aangepaste, stevigere versie van de band van 2020 had weten te produceren. Die werd in Portugal getest en in orde bevonden, maar de FIA besloot vast te houden aan de regelwijziging en verplichtte de teams om hun vloeren voor dit seizoen alsnog te herontwerpen.

Het lijkt er op dat door die nieuwe vloer de wagens met een lagere rake (met name Mercedes en Aston Martin) dit seizoen minder goed uit de verf komen. Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer vindt terugkijkend dat de regelwijziging er helemaal niet had hoeven komen en is van mening dat die regel er alleen maar is gekomen om Mercedes – en in het verlengde daarvan Aston Martin – af te stoppen. Hij eist compensatie voor de teams met zo’n lage hellingshoek. Gebeurt dat niet dan dreigt hij met een rechtszaak.

Pirelli-chef Mario Isola vindt de beschuldiging echter onzin, zo laat hij aan de Duitse collega's van Motorsport.com weten. “Ik kan begrijpen dat niet iedereen blij wordt van een verandering, maar niemand verwachtte een pandemie. Niemand had verwacht dat de wereld door een situatie als deze zou worden stilgezet. We moesten thuisblijven en konden niets doen”, aldus de Italiaan. “Dus hoe kunnen we dan zeggen ‘oké, maak je geen zorgen, we krijgen in september, oktober, november een andere band met andere eigenschappen?’ Dat was onmogelijk.”

Een compleet nieuwe band ontwikkelen in coronatijd bleek inderdaad niet mogelijk, maar Pirelli leverde in oktober vorig jaar dus wel een doorontwikkeling van de band van 2020 (en 2019) aan. “Dat is allemaal zeer snel en met beperkte testtijd gebeurd”, zegt Isola. “Parallel daaraan heeft de FIA gewerkt aan een nieuw technisch reglement om de downforce te verminderen. Die veranderingen hebben invloed op alle auto's en dat lijkt me ook meer dan logisch, niemand hoeft gestraft te worden.”

Een van de eisen die Aston Martin afgelopen weekend in Imola op tafel heeft gelegd, is een aerodynamische compensatie voor de auto’s die nu hard worden getroffen door het reglement. Isola vindt dat een weinig realistisch plan. “Als we bedenken dat het plan was om de downforce met tien procent te verminderen en ze tegen de eerste race al vijf tot zes procent hebben teruggewonnen, is het duidelijk dat ze aan het eind van het jaar meer downforce zullen hebben dan vorig jaar.”