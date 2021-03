F1-teams hebben deel verloren gegane downforce al weer terug

De steeds verder toenemende downforce van de F1-wagens zorgde vorig jaar voor problemen met de banden. Op sommige circuits kon het rubber de krachten niet meer aan en dat leidde tot gevaarlijke situaties. Pirelli besloot daarop de banden voor dit jaar wat te verstevigen, maar ook de FIA greep in. De autosportbond paste het aero-reglement zo aan dat de wagens dit jaar tien procent minder downforce zouden moeten genereren.

Die ingreep heeft deels geholpen, stelt Pirelli-chef Mario Isola. “We weten dat dag één en twee van de [winter]test niet helemaal representatief waren. Maar op de derde dag kregen we relevante gegevens. Uit een data-analyse kan ik bevestigen dat een deel van de downforce al is teruggewonnen. Het is niet de tien procent die werd ingeschat, maar waarschijnlijk ergens rond de vier tot vijf procent. Dus een deel van de prestaties is terug.”

Volgens Isola doen de banden precies wat er van ze wordt verwacht, zelfs met een iets lagere bandenspanning die ook moet bijdragen aan de veiligheid. “Als je kijkt naar onze voorschriften, dan zitten we qua druk – bij de start van de race – iets lager (1,5 psi) aan de voorkant en nog ietsje meer (2psi) aan de achterkant. Dat was één van de doelstellingen van de invoering van de nieuwe constructie. Die is robuuster en kunnen we dus met een lagere druk gebruiken.”

En dus stelt Isola dat het plan vanuit het oogpunt van veiligheid is geslaagd. Voorlopig dan, want de Italiaan verwacht dat de teams dit seizoen niet alleen de downforce-niveaus van 2020 zullen terugwinnen, maar die mogelijk zelfs zullen overtreffen. “We hebben de juiste beslissing genomen. Gedurende het seizoen zullen die vier tot vijf procent die al zijn teruggewonnen ongetwijfeld meer worden. We weten dat de teams in een jaar meestal ruwweg tien procent aan downforce winnen. Dus aan het einde van het jaar hebben we waarschijnlijk wagens die vijf, zes, zeven procent meer downforce hebben dan vorig jaar.”

