De Formule 1 is de laatste jaren enorm populair geworden, helemaal nu de sport in handen is van het Amerikaanse Liberty Media. Dit heeft geresulteerd in een eigen Netflix-serie en een groter bereik op social media. Door de toegenomen interesse zijn er ook steeds meer landen en steden geïnteresseerd in het organiseren van een Grand Prix. De nieuwe locaties zijn veelal stratencircuits, zoals bijvoorbeeld het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië, het Miami International Autodrome in Miami en de race in Las Vegas, die eind november plaatsvindt. Het aantal permanente circuits lijkt ietwat af te nemen - al is het in 2023 inclusief Imola nog steeds vijftien tegen acht in het voordeel van de vaste banen.

Het laatste stratencircuit waar F1 racete was het Miami International Autodrome. De organisatie pakte onder meer uit met een spectaculaire presentatie van de coureurs kort voor de start, al waren de rijders daar zelf niet heel blij mee. Als het aan Mario Andretti wordt het aantal stratencircuits in ieder geval niet verlaagd. De voormalig F1-kampioen geniet van de ambiance.

"Nee, absoluut niet", antwoordt de oud-F1-coureur op de vraag van PlanetF1 of hij graag ziet dat de sport stopt met het toevoegen van stratencircuits. "Er wordt daar een geweldige sfeer gecreëerd. Kijk naar de presentatie in Miami. Je kunt daar niets op aanmerken. Dat is een serieuze investering en zorgt voor een lange levensduur en duurzame toekomst. Kijk wat ze in Las Vegas uitgeven. Dat doen ze niet voor een eenmalig iets. De dagen in Dallas en Phoenix zijn voorbij. Dit soort [nieuwe] investeringen zijn er voor de toekomst. Er is iets speciaals aan stratencircuits. Je moet er uiteraard voorzichtig mee omgaan, maar er valt niets aan te merken op de huidige aanpak. Ik herinner me de laatste Grand Prix in Las Vegas nog wel. Dat was op een grote parkeerplaats achter Caesar's Palace. Wat nu wordt voorbereid is heel indrukwekkend."

De Formule 1-kalender is de laatste jaren sowieso gegroeid. Het eerste rooster van 2023 bestond uit 24 Grands Prix, maar door het wegvallen van China en Imola doet de koningsklasse 'slechts' 22 stuks aan. Bij de presentatie van de huidige kalender kon F1 op veel kritiek rekenen. Niet alleen het aantal GP's was gigantisch hoog - wat voor een hogere werklast zorgt - ook de onlogische indeling van de kalender stond ter discussie, dit in het kader van het milieu. Daarnaast sleutelde de organisatie kort voor de Grand Prix van Azerbeidzjan aan het sprintraceformat, waar Max Verstappen kritiek op had.

Slaat F1 de juiste weg of is dit op de lange termijn schadelijk? "Het is lastig te zeggen of meer ook per se schadelijk is", gaat Andretti verder. "Je moet het natuurlijk verstandig aanvliegen. Op dit moment is het nogal een pittig schema, omdat je heel wat continenten doorkruist. Je moet kijken naar wat de teams moeten voorbereiden. Je moet natuurlijk wel ambitieus zijn voor toekomst. Maar er is bizar veel interesse in F1. Men moet oppassen dat die bubbel niet barst. Doe het goed en word niet te ambitieus."