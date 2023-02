Onder leiding van Michael Andretti wil Andretti Autosport samen met Cadillac de Formule 1 in. Dat deze plannen er liggen maakt de Amerikaanse familie al enige tijd duidelijk, toch zijn diverse bazen in F1 niet happig op een eventuele toetreding. Toto Wolff, Christian Horner en Guenther Steiner twijfelen aan welke waarde Andretti Autosport naar de sport brengt. F1 CEO Stefano Domenicali vertelde aan Sky Sports dat hij vond dat Andretti zich te veel liet horen in de media en bepaalde opmerkingen niet slim waren. Daarmee bedoelde de Italiaan onder andere de uitspraak van Andretti dat teams zichzelf beschermen omdat ze te hebzuchtig zouden zijn. De voormalig teambaas van Ferrari vindt de aanpak van Andretti niet slim. Domenicali benadrukte ook dat F1 en de FIA zich aan het inschrijvingsproces houden.

Misschien blijven andere partijen wel stil omdat ze niets te melden hebben Mario Andretti

Mario Andretti, vader van Michael Andretti, snapt niet waar de opmerkingen van Domenicali vandaan komen. "We hebben alleen enthousiasme getoond. Bij mij kwam dat wellicht door het vooruitzicht van Michael in F1", zegt de voormalig wereldkampioen van 1978 tegen PlanetF1. "Daar is niets mis mee. We volgen gewoon het protocol en op dit moment lijkt alles in orde. Dat is alles wat we kunnen doen." De voormalig Lotus-coureur vindt dat er niet verkeerd gehandeld is. "Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren bekijken, maar ik heb niet echt het idee dat we iets hebben geschonden of verkeerd hebben gedaan. We lieten puur ons enthousiasme zien. We zijn er open over, ook in de pers. Zo is het leven en dat is de manier waarop wij dingen aanpakken. Ik kan geen uitspraak bedenken waar iemand over zou kunnen vallen. Zo kijk ik er in elk geval naar."

General Motors moet gamechanger zijn

Het is dus inmiddels al enige tijd bekend dat Andretti samen met General Motors' Cadillac F1 in wil, al is niet duidelijk wanneer. Volgens Mario Andretti heeft zijn zoon alles gedaan wat er gevraagd wordt, inclusief het meenemen van General Motors, in de Verenigde Staten de grootste fabrikant. "Het is een groot merk dat zich voor een lange periode wil toewijden. Natuurlijk praten we daarover, dat is nieuws. Misschien houden andere partijen zich wel stil omdat ze simpelweg niets te melden hebben."

Volgens de succesvolle coureur doen beide partijen genoeg investeringen om te proberen in F1 te komen. Hij hoopt dat het aantrekken van General Motors het verschil gaat maken. "Ons is duidelijk verteld dat het een ander verhaal zou worden, zodra we een grote fabrikant zouden vinden. GM moet dus een gamechanger zijn. Wij blijven vechten voor een plek in F1. We volgen het protocol al een jaar op nette wijze. We voldoen aan de eisen, brengen een grote fabrikant en zijn enthousiast."