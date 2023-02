De Formule 1-plannen van Andretti-Cadillac hebben voorlopig nog niet de zegen van verschillende F1-teambazen. Michael Andretti is momenteel druk bezig uit te zoeken of het in de nabije toekomst in de koningsklasse kan stappen. Red Bull-chef Christian Horner is een van de mensen in de paddock die niet staat te springen om de toetreding, hij ziet in ieder geval de toegevoegde waarde ervan nog niet.

Met name de financiële gevolgen steken de Brit: “Er bestaat geen twijfel over dat het twee fenomenale merken zijn voor de sport, maar met al deze dingen is uiteindelijk de hamvraag: ‘Wie gaat het betalen?’ Je kunt je wel voorstellen dat de teams, als zij degene zijn die het moeten betalen, ervoor gaan liggen", zei Horner daar tegen RACER onlangs over. De leidinggevende zegt dat het beter de manier van Audi kan volgen en dat is een team overnemen.

De uitspraken van Horner zijn ook Mario Andretti niet ontgaan. De wereldkampioen van 1978 vertelt aan PlanetF1 dat het simpelweg niet mogelijk is om een formatie te kopen. "Michael en zijn team hebben dat scenario onderzocht. Er is niets beschikbaar. Er zijn geen teams te koop." Zoon Michael probeerde in 2021 wel Sauber over te nemen, maar die deal ging op het laatst niet meer door.

Het punt waar verschillende teambazen in het geval Andretti-Cadillac over vallen is de daling van het prijzengeld. Zodra het Amerikaanse team zich in F1 voegt moet dat bedrag door elf, terwijl dat nu door tien gaat. Om die derving enigszins op te vangen moeten nieuwkomers volgens het huidige Concorde Agreement 200 miljoen dollar inschrijfgeld betalen. Sommige teams zouden dit bedrag omhoog willen gooien naar 600 miljoen dollar. Er doen verhalen de ronde dat Andretti net zolang toegang wordt ontzegd, totdat er een klap is gegeven op een nieuwe Concorde Agreement dat begin 2026 ingaat.

"Ik heb geen idee wat er op dit moment speelt", vervolgt de oud-Lotus-coureur. "Het belangrijkste is dat wij in ieder geval vanaf 2025 op de grid staan. Dat is de duidelijk gemaakte toezegging. Cadillac wil minstens een seizoen hebben voordat de nieuwe motorreglementen ingaan." Hoewel de toetreding van Cadillac nog een vraagteken is, staat vast dat een ander Amerikaans merk vanaf 2026 wel naar F1 gaat. Red Bull maakte onlangs bekend in dat jaar te starten met Ford, waarbij Ford de elektrische kant van de 2026-power unit grotendeels voor haar rekening neemt. Andretti is enthousiast. "Ik vind het mooi om te zien dat nog een grote fabrikant F1 betreedt."