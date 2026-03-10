Mario Andretti overdonderd door 'onverwacht' eerbetoon Cadillac F1

Mario Andretti en zijn zoon Michael speelden een sleutelrol bij de totstandkoming van het nieuwste Formule 1-team. Laatstgenoemde deed een stap terug toen de formatie de contouren van het Cadillac F1 Team aannam, maar de F1-wereldkampioen van 1978 bleef desondanks een belangrijke bron van inspiratie voor CEO Dan Towriss, teambaas Graeme Lowdon. Het team eerde Andretti zelfs door het eerste F1-chassis naar hem te vernoemen: de MAC-26, kort voor Mario Andretti Cadillac.

Andretti vloog naar Australië om het debuut van Cadillac van dichtbij mee te maken, waar hij enkele uren voor de race de tijd nam om Autosport te woord te staan. Toen hem werd gevraagd of de naam van het chassis een van de grootste eerbewijzen uit zijn iconische carrière was, antwoordde Andretti bevestigend.

"Dat is het zeker. Dat is een primeur en absoluut een groot eerbetoon. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze eraan zouden denken om dat voor mij te doen. De plaquette die ze me hebben gegeven staat inmiddels naast mijn wereldkampioenschapstrofee in mijn prijzenkast", zei Andretti. "En de auto ziet er erg goed uit! Zodra alles wat rustiger wordt, wil ik stiekem eens een rondje rijden in een van deze auto’s."

Cadillac heeft de F1-bolide voor 2026 de naam MAC-26 gegeven, een verwijzing naar Mario Andretti. Foto door: Cadillac Communications

Dat Cadillac de startgrid van de Grand Prix van Australië haalde, vervulde Andretti met trots na de lange en moeilijke weg die het team aflegde richting het F1-debuut. De Amerikaanse autosportlegende was lovend over de vele medewerkers die zich aan het team verbonden, nog voordat er definitief groen licht was voor deelname in de koningsklasse.

"Ik kan je zeggen: wat ik in dit team heb gezien, is echt bewonderenswaardig, geloof me", zei hij zichtbaar trots. "Er zijn een aantal zeer ervaren mensen die het risico hebben genomen om zich bij ons aan te sluiten nog voordat alles officieel was goedgekeurd, omdat ze het potentieel en de langetermijnvisie zagen. Daarom hebben we nu werk te doen. Laten we ons daarop concentreren. Ik kijk alleen naar de positieve punten. Ik denk dat alles op de juiste plek valt."

"De top van Cadillac is hier aanwezig. Daar komt veel trots bij kijken en ze zetten zich in op een manier die je bijna niet kunt geloven, dus dat is goed voor de sport. Dat is precies wat we willen: de grootste autofabrikant van de Verenigde Staten die zich voor het eerst in de geschiedenis committeert aan de Formule 1."

Precies om die reden sprak Andretti zich ook positief uit over de rentree van Ford in de koningsklasse, ditmaal als partner van Red Bull. Zelf boekte Andretti in zijn loopbaan enkele grote successen met de andere grote Amerikaanse fabrikant. Zo won hij in 1967 de Daytona 500 en 12 uur van Sebring in een Ford, en ook zijn Indy 500-zege in 1969 behaalde hij in een door Ford aangedreven bolide.

De langlopende rivaliteit tussen Cadillac en Ford kreeg voor de start van het F1-seizoen 2026 al een zetje, iets wat volgens Andretti alleen maar goed kan zijn voor de sport als geheel. "Ja, dat is allemaal goed nieuws", zei Andretti. "Concurrentie haalt het beste in ons allemaal naar boven, dus we verwelkomen dat ook. Het betekent meer aandacht voor de sport."

"Je kunt zien dat Herta echt, echt wil"

Colton Herta leverde in Melbourne een solide Formule 2-debuut af door meteen punten te scoren. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tijdens het raceweekend in Melbourne keek Andretti met speciale aandacht naar de verrichtingen van Cadillacs ontwikkelingscoureur Colton Herta. De nummer zeven van het afgelopen IndyCar-seizoen maakte zijn debuut in de Formule 2, in de hoop dat hij via deze klasse een plekje in de Formule 1 kan veroveren. Zijn debuut verliep solide, want op zondag pakte Herta zes punten door als zevende te eindigen.

"Je merkt dat hij dit echt, echt wil", zei Andretti terwijl hij gepassioneerd met beide handen op tafel sloeg. "En daar moet het beginnen: met die passie van binnen. Dat spreekt mij aan en daar heb ik enorm veel respect voor. Het is zware concurrentie. En ik vond dat hij vandaag echt zijn verstand gebruikte. Hij wilde gewoon finishen en een gevoel voor alles krijgen. Training en testen zijn beperkt en hij is hier nog nooit geweest, dus daar heb ik veel respect voor."