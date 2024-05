Het is onrustig rond de eventuele komst van Andretti als elfde Formule 1-team. De Amerikanen kregen eerder dit jaar te horen dat er voorlopig geen plek op de grid is. Andretti heeft het er echter niet bij laten zitten. Zo heeft het een nieuwe fabriek in Silverstone geopend en is Pat Symonds aangetrokken als technisch adviseur. Daarnaast is de Amerikaanse politiek betrokken geraakt in de afwijzing van Andretti. Een juridische tak van het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek ingesteld vanwege een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht.

In Miami werd het volgende hoofdstuk aan het gevecht tussen Andretti en Liberty Media toegevoegd. In een interview met NBC vertelt Mario Andretti over een opmerkelijk voorval tijdens een besloten ontbijt. Andretti werd opgetrommeld door F1 CEO Stefano Domenicali om uitleg te geven over de inmenging van de politiek, maar Liberty-topman Greg Maffei pakte de hoofdrol in het gesprek. "Ik was net begonnen met mijn uitleg en toen onderbrak meneer Maffei me. Hij zei: 'Mario, ik wil je meegeven dat ik er alles aan doe om te voorkomen dat Michael [Andretti, de topman van het F1-project] ooit in F1 komt'."

Na de mededeling van Maffei vertrok hij, Mario Andretti in shock achterlatend. "Ik kon het niet geloven, ik viel bijna omver", vertelt de voormalig F1-kampioen. "Het was een zakelijk gesprek. Ik had geen idee dat het iets persoonlijks zou worden. Ik kon het niet geloven. Het voelde alsof ik in mijn hart werd geraakt."

Maffei en Liberty Media zijn door NBC benaderd om hun kant van het verhaal te doen, maar willen geen reactie geven. Een anonieme bron dichtbij Liberty vertelde wel dat het volgens hen anders in elkaar zat en dat het gesprek door Andretti werd georganiseerd. Dat ontkent de Amerikaan ten zeerste.

Hoop op F1-team niet opgegeven

Te midden van alle onrust hoopt Mario Andretti dat zijn team over twee jaar alsnog op de grid staat. "We voegen genoeg waarde aan de sport toe. We investeren flink in de sport waar we van houden, in de sport waar we ons werk en onze passie van gemaakt hebben. Dit is toewijding voor de lange termijn", vertelt de 84-jarige. "We hebben alles gedaan wat we moesten doen om een plek in F1 te verdienen. Wat zouden we nog meer moeten doen?"