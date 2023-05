Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan bevatte de eerste Formule 1-sprintrace van 2023. Kort voor de start van het weekend werd het sprintraceformat aangepast voor meer spektakel. De tweede vrije training werd geschrapt en vervangen door een Sprint Shootout, die de startopstelling voor de sprintrace later die dag zou bepalen. De wijzigingen werden niet door alle coureurs goed ontvangen. Max Verstappen riep zelfs dat hij eventueel eerder zou stoppen met F1, als de organisatie aan het format blijft sleutelen en meer sprintraces toevoegt, al verduidelijkte hij die uitspraken later wel. De tweevoudig wereldkampioen was onder van mening dat de Grand Prix op zondag eronder lijdt.

Voormalig wereldkampioen Mario Andretti begrijpt de uitspraken van de Red Bull-coureur en vindt dat Verstappen er zijn mening over mag geven. "Hij heeft het recht om zich te laten horen", zegt Andretti tegen PlanetF1. "Wat die sprintkwalificatie betreft, die laat voor sommigen te wensen over. Andere mensen, zoals ik, vinden het leuk. Als ik nog coureur zou zijn, zou ik echter zeggen dat de huidige opzet van de kwalificatie fantastisch is. Ik denk niet dat dit nog verder gehypet hoeft te worden. Een F1-start brengt namelijk veel spanning met zich mee en om eerlijk te zijn zwakt één extra de Grand Prix naar mijn mening af. Dat is ook wat hij zegt. Het brengt ook extra risico's met zich mee. Soms wil je je kansen gewoon niet verstieren door je materiaal voor de volgende dag te beschadigen. Mijn gok is dat ze het een en ander proberen, maar ik zie het vanuit het perspectief van de coureur. Max wil gewoon laten weten hoe hij zich erbij voelt. Daar is niks mis mee." Op de vraag of Andretti de normale opzet van de kwalificatie wil houden, antwoordt hij: "Ja, 300 procent! Dat zegt mijn gevoel."

Naast de wijzigingen aan het sprintraceformat, is F1 ook druk bezig met entertainment. Zo werden alle heren in Miami door rapper LL Cool J spectaculair aangekondigd, al waren sommige rijders niet blij met deze ceremonie, aangezien het voor extra afleiding zorgde. Naar aanleiding van de kritiek gaat de organisatie van de koningsklasse in gesprek met de coureurs. Andretti begrijpt de opmerkingen, maar weet ook dat de fans dit waarderen en dat de sport in het algemeen draait op fans.

"Als coureur kun je niet wachten om in de cockpit plaats te nemen, dat is waarom je er bent", gaat hij verder. "Ik herinner me dergelijke gebeurtenissen, met zoveel praal, op bijvoorbeeld Indianapolis. Ik kon niet wachten om achter het stuur te gaan zitten. Maar je moet ook aan de praal denken. Het is goed voor de hele show. Dat is wat de fans leuk vinden. Je moet ze aanspreken. Het is uiteindelijk ook gewoon showbusiness. Blijf geduldig en zodra je in de cockpit zit, is alles weer bekend. Zonder fans hebben we niets, dus ik vind niet dat je veel moet klagen over de extra show."

F1 CEO Stefano Domenicali heeft inmiddels met Verstappen gesproken over diens kritiek. De Italiaan stelt dat coureurs belangrijk zijn, maar het om meer draait dan alleen de rijders.