De auto's ondergingen na het F1-seizoen 2016 een ware metamorfose. Zo werd onder meer de smalle en hoge achtervleugel ingeruild voor een lage en bredere variant, werden de auto's breder en nam de complexiteit van de vleugels toe. Dit leidde tot razendsnelle F1-auto's met veel grip, maar het kwam de inhaalmogelijkheden niet ten goede. Zoals bekend verandert het reglement in 2022 volledig met de terugkeer van het grondeffect, in de hoop het spektakel en inhalen te verbeteren. Voormalig Formule 1-coureur Mario Andretti is blij met de nieuwe veranderingen en begreep niet waarom F1 in 2017 voor iets anders koos.

"Voor zover ik begrijp gaan de auto's minder turbulentie naar achteren creëren. Hierdoor wordt het makkelijk om elkaar te volgen. Het idee is om meer downforce onder de auto te genereren en alles bovenop dat minder te laten doen", vat Andretti de bedoeling van de nieuwe technische regels samen tegenover het Duitse Auto Motor und Sport. "Dit is dan ook de reden waarom ik niet begreep dat Formule 1 een aantal jaren geleden koos voor bredere vleugels en auto's. Dit verhoogde juist de turbulentie, waardoor DRS nog belangrijker werd. Ik vind het terecht dat ze nu de andere kant opgaan. Of het voldoende is om dichter op een voorganger te blijven in een bocht, durf ik nu niet te zeggen. Het is al een vooruitgang als het dertig procent verandert."

Hoe F1 de 2022-reglementen ontwierp: F1 zette nieuw technologisch wapen in bij opstellen van 2022-reglement

Andretti maakte in de jaren zeventig al kennis met het grondeffect. Zijn Lotus 79 beschikte over de Venturi-kanalen, dezelfde die dit jaar ook op de nieuwe F1-bolides te bewonderen zijn. Volgens de Amerikaan vergde het een iets andere rijstijl, maar was het aanpassen hierop niet bijster moeilijk. De F1-kampioen van 1978 verwacht dat de coureurs begin 2022 echter wel moeten wennen. Zelf moest Andretti in zijn tijd iets andere lijnen rijden in verband met de kerbstones. "Dat was een klein offer."

Mario Andretti in de Lotus 79 Foto: David Phipps