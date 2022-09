Andretti: FIA zou IndyCar meer superlicentiepunten moeten geven

Vrijdag maakte de FIA formeel bekend dat Colton Herta geen superlicentie krijgt voor het Formule 1-seizoen 2023. AlphaTauri had het Amerikaanse talent graag willen inlijven als vervanger van Pierre Gasly, die in de belangstelling van Alpine staat. Herta heeft echter maar 32 superlicentiepunten, terwijl er 40 nodig zijn om voor de licentie in aanmerking te komen. De FIA kondigde aan dat het verzoek voor dispensatie bekeken werd, maar dat verzoek is uiteindelijk dus niet gehonoreerd. Daarvoor had Red Bull de plannen al in de ijskast gezet, terwijl Herta al had aangegeven dat hij niet met een "uitzondering" in de Formule 1 wil komen. Dat is iets waar Mario Andretti wel begrip voor heeft.

"Colton heeft zelf heel duidelijk uitgelegd waarom hij zijn keuzes gemaakt heeft. Hij wil geen speciale behandeling en wil zelf het proces doorlopen, hoe dat er ook uit mag zien. Als het proces verandert, dan is dat prima, maar hij heeft het duidelijk gezegd", zegt de F1-wereldkampioen van 1978 bij PlanetF1. Wel pleit Andretti voor een aanpassing in het puntensysteem. "Ik vind echter dat ze misschien moeten herzien in welke mate coureurs in IndyCar punten kunnen verdienen voor hun superlicentie, net zoals in Formule 2 en Formule 3 het geval is. Ik denk dat IndyCar dat verdient. Er zijn enkele jonge talenten die, als ze de kans krijgen, graag de stap naar Formule 1 willen zetten. Dat is gezond voor de sport, maar dat geldt niet voor de situatie rond de licenties die zo de andere kant op gaat. Ik snap dat de FIA hun eigen laddersysteem naar de top beschermt, maar tegelijkertijd is het vandaag de dag een kleine wereld. Je kan IndyCar als open wheel-serie niet buiten beschouwing laten als het gaat om het verkrijgen van superlicentiepunten."

Voorlopig zit een F1-debuut er dus nog niet in voor Herta, maar Andretti denkt niet dat de droom van de koningsklasse helemaal vervlogen is. "Ik weet zeker dat hij vroeg of laat de kans wil krijgen om F1 te doen. Dat was denk ik vanaf het begin zijn doelstelling, toen hij op jonge leeftijd naar Europa ging. Hij is geweldig op reguliere circuits, hij is iemand die veel te bieden heeft. Ik weet zeker dat zijn moment gaat komen. Je hoort geregeld dat 'Amerikanen het niet kunnen, zij kunnen niet racen'. Dat is oneerlijk. Maar het moet allemaal wel bewezen worden en als je dat doet, zullen veel meningen veranderen."