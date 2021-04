Andretti: “Politiek hoort niet thuis binnen Formule 1”

Het afgelopen jaar stond wereldwijd niet alleen in het teken van het coronavirus, maar er was ook volop aandacht voor sociale kwesties als racisme. Ook de Formule 1 stond daar uitgebreid bij stil, niet in de laatste plaats door de toewijding van stercoureur Lewis Hamilton. De Brit hield zich al jarenlang bezig met de strijd tegen racisme en discriminatie, maar in 2020 trad hij op dat vlak vaker op de voorgrond. Het zorgt er echter voor dat sociale en politieke kwesties betrokken worden bij de F1 en dat is een beweging die Andretti betreurt.

“Als coureur is Lewis onberispelijk. De andere kant is persoonlijk. Ik heb hier eerder al mijn mening over gegeven en dat leverde mij kritiek op, maar ik hou er niet van dat politiek bij de sport wordt betrokken”, vertelde Andretti in de podcast ‘Starting Grid’ van Motorsport.com Duitsland. Hij noemt de Olympische Spelen als het voorbeeld voor hoe het volgens hem in alle sporten hoort te zijn. “De schoonheid van de Olympische Spelen is precies dat, namelijk dat delegaties van over de hele wereld samenkomen om te strijden. Iedereen is hetzelfde en ze hebben allemaal hetzelfde doel. Je wint of je wint niet, ongeacht wat je achtergrond is.”

De Formule 1 is volgens Andretti zo internationaal dat het goed te vergelijken is met de Olympische Spelen. Daarnaast ziet de 81-jarige Amerikaan nog een andere belangrijke reden om politiek buiten de F1 te houden: “De politiek erbij betrekken, zoals nu het geval is, verdeelt mensen. Dat hebben we gezien in de Verenigde Staten”, verwijst hij naar de verdeling die in de VS heerst na de presidentstermijn van Donald Trump. “Als je iets zegt wat ook maar een beetje twijfelachtig is, begint de discussie onmiddellijk. Ik hou er niet van als dat vermengd raakt. Ik denk dat de Formule 1 puur een sport moet blijven. Ja, we hebben allemaal onze waarden, maar proberen om je eigen agenda erdoor te drukken? Niet voor mij. De politiek heeft in mijn ogen zijn eigen plek en ik zou graag zien dat het buiten de sport blijft.”