Interview

Formule 1 GP van Mexico

Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"

In een interview met Motorsport.com onthult Kimi Antonelli's vader Marco waarom het herstel van zijn zoon na een crash in Australië hem ervan overtuigde dat hij F1-wereldkampioen kon worden.

Franco Nugnes

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 11:28

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Marco Antonelli, padre di Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Kym Illman (Getty Images)

Kimi Antonelli werd tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 en werd daarmee de eerste Italiaan die de titel won sinds Alberto Ascari in 1953. In een exclusief interview met Motorsport.com bespreekt zijn vader Marco, een voormalig autocoureur en teambaas van AKM Motorsport, Kimi’s ontwikkeling, zijn vermogen om met druk om te gaan en het moment waarop hij besefte dat zijn zoon wereldkampioen kon worden.

Motorsport.com: Marco, hoe voelt het om je zoon wereldkampioen te zien worden?

Marco Antonelli: "Het is moeilijk te zeggen. Je beseft het niet echt, omdat het zoiets groots is dat het bijna vreemd aanvoelt. Je strijdt voor een kampioenschap, net als voor alle kampioenschappen waaraan hij tot nu toe heeft deelgenomen, en eerlijk gezegd voelen we het verschil niet. We hebben niet echt beseft dat we het over de Formule 1 hebben."

Zal het de komende dagen doordringen?

MA: "Ik denk het wel. Vandaag is Kimi wereldkampioen geworden en iedereen begint erover te praten, maar ik heb nog steeds niet echt beseft wat hij heeft bereikt. Tot een paar uur geleden was er nog een titel te winnen, en hij heeft zich daarop voorbereid met dezelfde mentaliteit die hij altijd al heeft gehad. Hij heeft elke race op dezelfde manier benaderd, telkens proberend het best mogelijke werk te leveren, zonder naar het klassement te kijken. Ik denk niet dat er vandaag iets verandert."

Hoe ga je om met de druk en laat je de spanning los?

MA: "Er is druk, en er is spanning. Je kunt de spanning ook loslaten met de mensen om je heen. Wanneer je op het punt staat in de auto te stappen, is het niet zozeer druk als wel de spanning van iemand die het goed wil doen. Jij hebt ook geracet, dus je weet wat het betekent als je nog een halfuur van een race verwijderd bent, en je begint na te denken over naar buiten gaan en proberen te winnen. Je gaat met de druk om door te proberen elke keer dat je de baan opgaat 100% te geven, zonder na te denken over de uitkomst van het seizoen."

Signboard for Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tijdens dat halfuur op de grid waar je het over had, zoekt Kimi je vaak op...

MA: "Hij zoekt me vaak op..."

Soms lijkt het alsof een blik tussen jullie genoeg is, zonder dat je iets hoeft te zeggen.

MA: "Dat klopt. En heel vaak vraag ik hem of hij de spanning voelt voor een race, en hij geeft toe dat dat zo is. Ik zeg hem dat dat iets positiefs is, omdat het de adrenaline op gang brengt zodat hij op zijn best kan presteren."

Kimi ziet mij een beetje als zijn mentor, dus hij weet dat hij met een blik steun en geruststelling kan vinden. Hij weet dat ik begrijp wat hij voelt.

Kimi kan het team alles vragen wat technisch is, maar als het gaat om de persoon die in de cockpit stapt, ben jij degene tot wie hij zich wendt...

MA: "Ja, want zoals ik eerder al zei, omdat ik zelf ook coureur ben geweest, al was het niet op zijn niveau, begrijp ik wat het betekent om in een auto te stappen. Of je nu in de Formule 1 rijdt of in GT, coureurs stellen zichzelf altijd dezelfde vragen. Ze vragen zich af: 'Wat als ik het niet goed doe? Wat zullen de anderen denken?'

'Dit zijn gedachten die onvermijdelijk opkomen bij iedereen die aan autosport doet, of aan welke topsportcompetitie dan ook waar de rivaliteit intens is.'"

En wat betekent dat voor Kimi?

MA: "Kimi weet dat ik hem begrijp, en dat is waarschijnlijk waarom hij mij opzoekt. Een blik of een knuffel kan hem dat moment van ontspanning geven dat hem helpt zijn concentratie vast te houden wanneer hij in de auto stapt om een resultaat neer te zetten."

Maar vandaag is uw zoon wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Wat betekent dat voor u?

MA: "Het betekent geluk voor hem, geluk voor mij als vader, en geluk voor ons allemaal als familie die hem altijd heeft gevolgd."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Het voelt alsof het om iets veel diepers gaat, geworteld in je eigen passie voor racen. Je behaalde resultaten zonder over de middelen te beschikken om de professionele carrière na te streven die je misschien verdiend had. In Super Touring vocht je tegen fabrieksteams met privé-ingezette auto’s, waaronder een BMW M3 die je zelf inzette met AB Motorsport. Wat betekent het voor jou om het stokje van vader op zoon door te geven? Maakt Kimi’s succes goed wat jij zelf niet hebt kunnen bereiken?

MA: "Nou, misschien is dat een wat voor de hand liggende manier om ernaar te kijken. Mijn ervaring kan nuttig zijn geweest. Hoewel ik een vrij snelle coureur was, bevond ik me nooit op de juiste plaats op het juiste moment."

Wat bedoelt u daarmee?

MA: "Toen mijn zoon begon met racen, was ik bang dat hij iets soortgelijks zou meemaken als wat ik heb doorgemaakt. Dat was mijn angst, maar het is niet gebeurd, omdat Kimi het altijd goed heeft gedaan en in de juiste omstandigheden terecht is gekomen. Hij wist hoe hij het maximale uit zijn kansen kon halen.

"En nu voel ik een enorme blijdschap omdat mijn angsten ongegrond bleken. Hem zien bereiken wat mij niet is gelukt, geeft me een extra gevoel van voldoening, maar iedereen die denkt dat ik mezelf in hem wil terugzien, heeft het mis.

"Ik had mijn eigen weg, en hij de zijne. Kimi heeft het goed gedaan omdat hij alles samen heeft gebracht, en als familie hebben we de juiste voorwaarden voor hem gecreëerd. Sommige van mijn fouten zijn nuttig geweest, omdat hij die niet heeft herhaald.

"We hebben het goed gedaan door de juiste voorwaarden voor hem te scheppen. Ik denk niet dat het hebben van ervaring om op terug te vallen iets kleins is."

Wat heeft Kimi van Marco geërfd, en wat heeft hij van Veronica geërfd?

MA: "We lijken erg op elkaar. We zijn allemaal koppig. We geven geen duimbreed toe totdat we hebben bereikt wat we ons hadden voorgenomen te doen.

"Er is toewijding aan het werk. Ik ging naar huis na Kimi's overwinning in Austin omdat mijn team in Mugello naar een titel streefde en verplichtingen nagekomen moesten worden.

"Dat is een waarde die ik aan Kimi heb doorgegeven, net zoals zijn moeder hem aanmoedigde om zijn studie voort te zetten ondanks het racen."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Heb je er ooit aan gedacht om je team te sluiten om de wereldkampioen te volgen? Is je hoofdactiviteit nog steeds je GT- en Formule 4-team?

MA: "Precies. Om hem te volgen, moet ik mijn tijd verdelen en me extra inspannen om mijn bedrijf draaiende te houden terwijl ik dicht bij hem blijf.

Maar alleen omdat hij in de Formule 1 zit, betekent dat niet dat mijn leven of dat van Veronica is veranderd. We zijn precies dezelfde mensen gebleven als we altijd al waren."

Het kan niet gemakkelijk zijn om jezelf te blijven in een omgeving die zo blootstaat aan de media als de Formule 1?

MA: "Natuurlijk, maar omdat ik niet op hem heb geprojecteerd wat ik zelf had willen zijn, volgen we twee gescheiden, parallelle paden.

"Mijn carrière als coureur eindigde op een bepaald moment, terwijl die van hem zich blijft ontwikkelen en hij de resultaten behaalt die hij heeft verdiend.

"Daarom verandert mijn leven niet, en heb ik het niet willen vermengen met het zijne. Als vader voel ik dat het mijn plicht is om mijn zoon te helpen, maar ik wil me niet mengen in zijn traject, en ik behoud mijn eigen passies.

"Wat Kimi meer heeft dan ik, en misschien ook meer dan Veronica, is het vermogen om vooruit te kijken wanneer hij met situaties omgaat."

Kun je dat uitleggen?

MA: "In de loop der jaren hebben we hem leren kennen en ons een beetje aangepast aan zijn karakter. "Hij maakt zich nooit zorgen over dingen voordat ze gebeurd zijn. Hij bekijkt dingen nooit negatief, en zelfs als iets niet werkt, zoekt hij naar een oplossing om het recht te zetten. "Het is een geweldige eigenschap die hij heeft ontwikkeld, terwijl ik beslist emotioneler was. "Het andere dat echt indruk op me maakt, is zijn vermogen om zijn concentratie vast te houden."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

In dat specifieke opzicht is er een gelijkenis met zijn idool Ayrton Senna, die streefde naar perfectie in alles wat hij deed...

MA: "Kimi heeft het vermogen om zich af te sluiten van de wereld. En misschien heeft hij daar een beetje van mij meegekregen.

"Toen ik racete en geen geld had, maakte ik de auto's van klanten klaar, maar op een bepaald moment had ik het vermogen om alles uit te schakelen en te denken aan het feit dat ik moest rijden en misschien proberen te winnen.

"Maar mijn zoon kan altijd de juiste woorden vinden, zelfs in de meest negatieve situaties, en hij raakt nooit ontmoedigd.

"Hij zakt niet weg om daarna weer omhoog te moeten klimmen. Hij slaagt er altijd in zijn niveau vast te houden en te blijven proberen zich te verbeteren."

Meestal, wanneer een getalenteerde jongere in de Formule 1 arriveert, maken de gevestigde coureurs het hem lastig. Toch heeft Kimi geen bijzonder harde behandeling gekregen van mensen als Verstappen en Hamilton. Is daar een reden voor?

MA: "Dat is een vraag die je aan hen zou moeten stellen.

"Ik denk dat hij veel respect heeft getoond voor de kampioenen en dat hij dat respect terug heeft gekregen.

"Je moet geen vuile trucs uithalen. Sportieve integriteit is belangrijk in een competitieve omgeving, en het is een waarde die hij met zich meebrengt.

"Natuurlijk, als ze wiel aan wiel moeten gaan, geeft geen van hen toe, want ze gaan het elkaar zeker niet gemakkelijk maken. Maar er is altijd veel eerlijkheid."

Bij sommige races verblijf je niet in hotels, maar reis je met je campers. In Monza stond je geparkeerd op het afgesloten terrein van een bedrijf in Biassono, vlak bij het circuit, naast de campers van Verstappen en Hamilton. Bijna als een kleine camping. Mensen stellen zich voor dat Formule 1-coureurs in de meest luxueuze hotels verblijven, maar de werkelijkheid is anders?

MA: "Nee, nee. We proberen op vrij privéplekken te verblijven wanneer we met de campers geparkeerd staan."

Hoe vaak gebeurt dat gedurende het jaar?

MA: "Met Max gebeurt dat telkens wanneer we besluiten in de camper te verblijven. Maar het gebeurt ook heel vaak met Lewis, en met anderen. We zien elkaar, maken een praatje, en daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Mensen in de paddock zeggen echter dat je voor iedereen kookt. Je pasta is beroemd...

MA: "Nee, absoluut niet voor iedereen! Maar laten we zeggen dat er af en toe een gelegenheid is.

"Het is ons nooit gelukt om een echt diner met Lewis te hebben, omdat hij altijd erg druk is met sponsors en van alles en nog wat, maar het is waar dat we soms gasten hebben zoals Stefano Domenicali en Flavio Briatore.

"Maar ik wil duidelijk maken dat het Antonelli-restaurant eenvoudig is: wat pasta, een kipfilet en een salade, niets meer.

"Ik neem alles van thuis mee, en daarna spelen we een paar potjes kaarten. Het is allemaal heel eenvoudig."

Het is zeker een wereld van verschil met de jetsetlevensstijl die mensen associëren met de F1-paddock...

MA: "Daar zijn we niet in geïnteresseerd. We geven geen feesten, alleen etentjes met vrienden om van elkaars gezelschap te genieten. "Het is niet anders dan toen we raceten in het Italiaans Toerwagenkampioenschap. Het zijn geen toerwagens meer, het is Formule 1."

Zou je Max en Lewis aan dezelfde tafel kunnen krijgen in de Antonelli-motorhome?

MA: "Lewis heeft wat meer dieetbeperkingen [hij is veganist], dus dat is iets lastiger. Met Max zijn er geen beperkingen."

Kimi is wereldkampioen geworden. Wat verandert er na zo'n historische prestatie?

MA: "Het heeft enorm veel inspanning gekost om de top van de ladder te bereiken, maar daar blijven is veel moeilijker, dus daar zijn we nu al op voorbereid.

"Voor nu genieten we van het moment. De emoties zijn heel sterk."

Marco Antonelli celebrates in parc ferme

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ben je de zware kritiek vergeten waarmee Kimi vorig jaar te maken kreeg toen de resultaten uitbleven?

MA: "Je kunt een jonge man die pas zes maanden in de Formule 1 rijdt niet aanvallen omdat er enkele tegenvallende resultaten zijn geweest.

"Ik wil erop wijzen dat die resultaten niet altijd aan hem te wijten waren. Sterker nog, hij wist terug te komen uit situaties die hem hadden kunnen breken, omdat sommige aanvallen erg hard waren.

"Zijn vermogen om het verloop en de richting van de zaken te veranderen, zoals hij dat zo vaak deed in het karten en in kampioenschappen die verloren leken voordat hij alles wist om het om te draaien, toont Kimi's kracht.

"Hij voegt ervaring en vertrouwen met de auto en het team toe aan zijn natuurlijke talent. Hij is 20 jaar oud, maar zijn volwassenheid gaat zijn leeftijd te boven."

Hoe ver kan hij gaan?

MA: "Ik denk dat hij nog steeds een ruime marge voor verbetering heeft, en als je dat combineert met zijn mentaliteit om nooit tevreden te zijn, zal hij de motivatie hebben om het goed te blijven doen in de Formule 1 zolang hij over een competitieve auto beschikt.

"Het zou me verbazen als ik ongelijk zou hebben..."

Het juniorenprogramma van Mercedes steunde Kimi al toen hij nog een kind was, en Toto Wolff heeft hem negen jaar lang bijna als een tweede vader gesteund. Heb je je ooit afgevraagd of de intense druk die je zoon van zijn stuk bracht, iets was dat het team bewust had gecreëerd om te zien of hij die kon weerstaan voordat hij een gooi naar het wereldkampioenschap zou doen?

MA: "Dat weet ik niet, want dat zijn geen onderwerpen die we diepgaand hebben onderzocht.

"Kimi probeerde zijn best te doen, en wij probeerden hem te helpen. Het lijkt mij dat hij er goed doorheen is gekomen.

"Al het andere doet er niet toe..."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Welke race was het keerpunt in zijn kampioenschapscampagne? Sommigen zeggen Monaco, anderen wijzen op Monza...

MA: "Voor mij was het de eerste race van het seizoen, in Australië. "Na het ongeluk in FP3 had ik nooit gedacht dat hij erin zou slagen om weer in de auto te stappen en zich meteen op de eerste startrij te kwalificeren.

"Als je zo'n crash meemaakt, is het onvermijdelijk dat je een beetje vertrouwen verliest, en misschien komen de spoken van het vorige jaar weer in je gedachten op.

"Kimi deed het echt heel goed, en hij gaf me opnieuw een demonstratie van zijn vermogen om de zaken om te draaien dankzij zijn mentale kracht."

Ook al won George Russell in Melbourne?

MA: "Ja. Hij ging de kwalificatie in met een auto die niet goed was afgesteld, omdat die pas op het allerlaatste moment klaar was. Daardoor wist hij niet of de auto goed of fout was. "Laten we zeggen dat hij die Grand Prix benaderde met de mentaliteit om de zaken in zichzelf recht te zetten.

"En daar zag ik de kampioen. "Ik wist dat het seizoen een andere wending zou nemen en dat hij een kanshebber zou zijn. Natuurlijk had ik niet kunnen bedenken dat het zó ver zou gaan, maar ik wist dat hij mee zou strijden."

Hij is de jongste wereldkampioen ooit. En in pas zijn tweede F1-seizoen heeft hij al prestaties neergezet die de geschiedenis in zullen gaan en misschien het begin van een legende markeren...

MA: "Ik denk dat ik Kimi heel goed ken, maar er zijn momenten waarop ik me afvraag hoe hij bepaalde prestaties heeft weten te leveren, en niet alleen in de Formule 1."

Kunt u ons enkele voorbeelden geven?

MA: "Toen hij de race in het Formula Regional European Championship op Zandvoort in de regen won en een seconde sneller was dan alle anderen, of zijn Formule 4-debuut op Monza, of de kartrace na zijn ongeluk in Portimão toen hij zijn been had gebroken.

"Hij heeft buitengewone prestaties geleverd, zelfs zonder vooraf te testen. In de GT-racerij op Misano finishte hij 23 seconden voor iedereen in een auto die hij nauwelijks kende, zonder ook maar één fout te maken.

"Ik herinner me ze allemaal, en dit zijn geen gewone of eenvoudige dingen. Natuurlijk heb ik ze allemaal gezien, en ik weet waartoe hij in staat is."

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