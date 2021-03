Russell en familie Williams niet blij met Drive to Survive

Onbestaanbaar, vindt Harris die op Instagram flink uithaalt. “Het is moeilijk te geloven dat er een belangrijker verhaal was (buiten COVID-19) dan de verkoop van één van de meest historische, succesvolle en geliefde teams die de sport kent. Na meer dan vijftig jaar en zestien wereldtitels verlaten de legendarische Sir Frank Williams en de familie een sport die ze hielpen maken tot wat het nu is, en ze krijgen nauwelijks een vermelding. Wat een schande. Het voelt als een totaal gebrek aan respect voor SFW, Claire en het team zelf.”

Toegang geweigerd

Het verhaal van Williams had alles in zich om een hoofdstuk te vullen, stelt Harris. “Wat een kans om een verhaal te vertellen over hoe hard de sport is, hoe moeilijk het is om te overleven en welke opofferingen er gemaakt moeten worden.” Door de precaire situatie bij Williams kreeg Netflix niet altijd onbeperkt toegang tot het team, mogelijk heeft dat er toe bijgedragen dat de makers van de documentaire de renstal links lieten liggen. Harris wil daar niets van weten. “Het is te makkelijk om te zeggen dat er geen toegang werd verleend. Nee, geen enkele filmploeg (behalve die van Williams zelf) kreeg toegang tot de privémomenten waarop Claire het team moest vertellen dat de familie het team waar ze van houden en voor leven, moest verkopen. Maar het team heeft een overvloed aan beeldmateriaal beschikbaar gesteld en de crews [van Netflix] op alle andere momenten wel toegang verleend. Jammer dat het niet gebruikt is.”

Ook Russell is niet blij

Ook George Russell liet zich afgelopen weekend al uit over Drive to Survive. De coureur van Williams reed een prima seizoen bij de hekkensluiter en liet tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes zijn klasse zien. Niets daarvan haalde de cut, tot teleurstelling van Russell.