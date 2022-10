Manager Verstappen: "Je ziet dat Max met juiste pakket onverslaanbaar is"

Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore liet Max Verstappen al optekenen dat een wereldtitel in Japan het mooist zou zijn. Door een frustrerend weekend in Singapore en zeer bewogen zondag in Suzuka had dat nogal wat voeten in aarde, maar de gewenste timing is toch werkelijkheid geworden. "Dit is absoluut het droomscenario, ja", begint Raymond Vermeulen het gesprek met Motorsport.com. In de paddock is de champagne dan al ontkurkt en zijn de aanwezigen net bijgekomen van de bizarre ontknoping. "Het was overal complete chaos. Eigenlijk wist ik het pas zeker toen we officieel van onze teammanager en de Red Bull-legerleiding hoorden dat het een done deal was. Onder het podium was het nogal onduidelijk en wist niemand hoe of wat. Het schijnt bij ons altijd op een bepaalde manier te moeten lukken... Het kan ook nooit normaal", lacht Vermeulen.

'Petje af voor de inzet van Honda'

"Maar goed, anders kwamen we natuurlijk nog maar één punt tekort en was het in Austin wel gebeurd. Alleen voor Honda wilden we het toch heel graag hier doen." Die laatste woorden geven aan hoe groot de waardering voor Honda is, niet alleen vanuit Red Bull maar ook zeker bij de Verstappens. Het merk uit Minato is eind vorig jaar officieel vertrokken, maar achter de schermen is niets minder waar. Zoals bekend komen alle Red Bull-motoren tot en met 2025 nog uit Japan.

Voor de periode daarna, onder het nieuwe reglement dus, zijn de gesprekken door Helmut Marko ook alweer opgestart. Juist met die gesprekken in het achterhoofd lijkt het gunstig dat Honda in eigen land een kroon op het werk heeft gezet. "Dit is in ieder geval fantastisch voor Honda. Ze zijn super gemotiveerd en extreem toegewijd in alles wat ze doen", reageert Vermeulen. "Ik hoorde dit weekend dat ze op de achtergrond ook nog steeds behoorlijk aan het pushen zijn, dus ook van onze kant petje af voor alle mensen van Honda."

'Dominant en met Max in de auto onverslaanbaar'

Door het motorische werk van Honda (ook de aanpassing aan E10-brandstof), de competitieve auto die Red Bull na 2021 meteen weer heeft neergezet en Verstappen zelf klopt het totaalpakket. "Je ziet: als ze het pakket voor elkaar hebben, dan zijn ze super dominant en met Max in de auto denk ik zelfs dat ze onverslaanbaar zijn." Opgemerkt dat het woord 'onverslaanbaar' ook nog veel goeds betekent voor de komende jaren, reageert Vermeulen. "Als ze de juiste auto bouwen en we krijgen een pakket waar Max het mee kan doen, dan ben ik ervan overtuigd dat Max het gaat halen."

Het komt ook doordat Verstappen volgens zijn manager nog een stap heeft gezet in het huidige seizoen. Verstappen zei in Japan zelf dat het niet qua pure snelheid geldt ('het zou heel gek zijn om nu nog twee tienden te vinden'), maar dat hij ieder jaar iets completer wil worden. De rust van de eerste wereldtitel helpt daarbij, zo oordeelt Vermeulen. "Max is na het winnen van vorig jaar nog relaxter geworden. Hij was sowieso al wel relaxt, maar heeft nu nog meer zoiets van ‘geef mij de auto en het materiaal en dan doe ik mijn ding wel. Dan komt het goed'. En dat is ook gebleken. Over één ronde hadden we dit jaar de mindere auto, maar in een race trim zaten we eigenlijk altijd goed."

De titel in stijl gepakt met regenrace

Dat laatste valt in ieder geval te zeggen over de Grand Prix van Japan. Verstappen heeft met de grootste voorsprong tot dusver gewonnen in Suzuka en dat in een race die maar net iets meer dan veertig minuten duurde. "Max zat compleet in zijn comfort zone in die natte race, dat was wel te zien. Hij voelt zich als een vis in het water op dit circuit en zeker met deze weersomstandigheden erbij. In dit weer moet je van goede huize komen wil je Max aan kunnen. Juist doordat hij zo'n sterke regenrace heeft gereden, vind ik het ook mooi dat de titel op dezelfde dag is veiliggesteld. Uiteindelijk is Max de enige verdiende wereldkampioen dit jaar", sluit Vermeulen af.

