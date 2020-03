Manager Verstappen: "Geen afstel, maar uitstel"

Vanwege de wereldwijde corona-pandemie werd in een eerder stadium al de Grand Prix van China afgelast. Na de sof in Melbourne, waar de seizoensopener op het laatste moment niet doorging, handelde de Formule 1-organisatie sneller en werden ook de races in Bahrein en Vietnam afgezegd. Inmiddels zijn daar de Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco bij gekomen.

"Natuurlijk vinden we het jammer", zei Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, in gesprek met het Limburgse L1.”Veel meer kunnen we er ook niet over zeggen. We zitten in hetzelfde schuitje als iedereen.”

Dutch GP sportief directeur Jan Lammers sluit niet uit dat de race in 2020 helemaal niet plaatsvindt. Vermeulen kan, net als zijn pupil en alle andere F1-coureurs, weinig anders dan afwachten: “Het is geen afstel, maar uitstel. Het zijn moeilijke tijden maar we hopen dat we snel weer aan racen toekomen. Net als iedereen wachten we het af."

We moeten nog even wachten op meer van dit soort gave beelden: