Magnussen kan het niet geloven: “Niet durven dromen”

Kevin Magnussen plaatste zich vrijdag overtuigend voor Q3 en het team stuurde hem vroeg naar buiten voor het beslissende deel van de F1-kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië. Het regende nog niet, maar door de donkere wolken was het bijna een zekerheid dat er in het verloop van Q3 inderdaad regen zou vallen. Magnussen klapte er in zijn eerste ronde een 1.11.674 uit, niemand was sneller dan de Haas-coureur in die eerste run.

Het verbeteren van de toptijd was helemaal uitgesloten toen George Russell zijn wagen in de grindbak parkeerde en een rode vlag veroorzaakte. Met ingehouden adem stonden de teamleden van Haas toe te kijken totdat met iets meer dan twee minuten duidelijk was dat helemaal niemand meer in de buurt van Magnussen zou komen. Een enorm feest ontstond vervolgens in de pitbox van het Amerikaanse team.

Voor het team van Haas is een prachtige mijlpaal bereikt met de eerste pole. Voor Magnussen, die dit weekend zijn honderdste race voor de renstal rijdt, was het ook zijn eerste pole-position in de Formule 1. “Ik weet niet wat ik moet zeggen”, reageert Magnussen beduusd. “Het team stuurde me op het juiste moment de baan op, we waren als eerste uit de pits. Ik reed een aardige ronde en we staan op pole. Dat is geweldig. Ik moet Gene Haas, Guenther [Steiner, teambaas] en het hele team bedanken voor deze kans. Ik kwam dit seizoen terug na een jaar afwezigheid en het is een geweldige reis geweest.”

“Het kwam niet eens in de buurt”, zegt Magnussen als hem gevraagd wordt naar de verwachtingen die hij vooraf had van de kwalificatie. “Het is geweldig.” Zaterdag staat de sprintrace over 24 ronden op het programma, Magnussen mag vanaf de beste startplek vertrekken met Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen naast zich. “We gaan vol in de aanval”, voorspelt hij. “Hopelijk zit er dan een mooi resultaat in.”

VIDEO: Enorme ontlading bij Haas F1 na pole-position Kevin Magnussen