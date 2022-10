Magnussen: “Overdreven om me de zwart-oranje vlag te geven”

Afgelopen weekend kwamen Kevin Magnussen en Max Verstappen met elkaar in contact tijdens een gevecht in de straten van Singapore. De Deense coureur liep hierdoor schade op aan zijn voorvleugel, waar de wing endplate los leek te hangen. Enkele rondes daarna werd er door de FIA een zwart-oranje vlag gezwaaid voor Magnussen, wat betekent dat de auto in kwestie een mechanisch probleem heeft dat direct opgelost moet worden in de pits. Het was voor de Deen al de derde keer dit seizoen dat de zwart-oranje vlag voor hem werd gezwaaid, nadat hij deze ook ontving in Canada en Hongarije. Het frustreert Haas dan ook dat in geen één van deze gevallen er daadwerkelijk onderdelen vanaf zouden zijn gevallen, zo is het Amerikaanse team van mening.

Magnussen zelf had niet eens door dat er contact was met Verstappen, terwijl hij aangeeft dat hij geen verschil voelde in hoe de auto zich gedroeg. “Het team vertelde me dat het om een kleine beschadiging ging. Het was de endplate, waarvan we aan de FIA hebben verteld dat deze vastgebonden zit aan de rest van de vleugel.” De Deen lijkt gefrustreerd met het feit dat het niet de eerste keer is dat ze dit met de FIA hebben besproken. Hij is echter van mening dat de FIA niet luistert naar de verklaring van het Amerikaanse team. “De FIA hoort te weten dat de endplate vastzit aan de voorvleugel, zij hebben immers de regels opgesteld. Dat onderdeel komt er niet zomaar vanaf. Er is dan ook geen reden tot paniek, het onderdeel flapperde niet eens. Het was overdreven om me de zwart-oranje vlag te geven”, zo concludeert Magnussen.

Eerder in het weekend had Haas-teambaas Gunther Steiner al zijn irritatie geuit over de manier waarop de FIA omgaat met de zwart-oranje vlag. De Italiaan is van mening dat de vlag recentelijk ineens te veel wordt ingezet door de FIA. “In twaalf jaar tijd is er nooit een zwart-oranje vlag gebruikt. Een jaar later zijn we ineens tweemaal de dupe geworden van een dergelijke vlag”, valt Steiner op. “Ze hebben deze regel net verzonnen of ergens gevonden, maar ze gebruiken hem maar al te graag.” Ook de teambaas benadrukt dat ze eerder al in gesprek zijn gegaan met de FIA over de loshangende onderdelen, maar dat ze hier niet naar lijken te luisteren. “Er was geen risico op het verliezen van de onderdelen. We hebben ze uitgelegd dat we inspraak willen hebben hierover, want we zouden nooit een auto onveilig door laten rijden. Mensen moeten zich dat realiseren, we zijn niet dom. We weten dat op de manier waarop de vleugel is ontworpen, dat het onderdeel niet zomaar weg kan vliegen. Als het onveilig is, dan halen we hem zelf naar binnen. Ik denk dat onze mensen meer bekwaam zijn om daar een oordeel over te geven dan de FIA”, vertelt de Italiaanse teambaas stellig.