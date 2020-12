Magnussen: Grosjean 'fenomenaal' in de kwalificatie

Zowel Magnussen als Grosjean verlaten deze winter de Formule 1 nadat ze bij Haas werden vervangen door rookies Mick Schumacher en de controversiële Nikita Mazepin. Magnussen en Grosjean brachten samen vier jaar als teamgenoten door bij het Amerikaanse team, waar ze uiteindelijk een goede verstandhouding opbouwden ondanks enkele aanrijdingen op het circuit. De Deen kijkt met respect terug op die periode en stelt dat de snelheid van Grosjean in de kwalificatie hem ook sneller hebben gemaakt.

"Mijn ervaring met Romain is dat hij een ongelooflijk snelle rijder is over een ronde", aldus Magnussen in Abu Dhabi. "Tijdens de race is hij ook supersnel, maar over een ronde is hij echt speciaal. Romain als standaard in de kwalificatie heeft van mij ook een betere qualifier gemaakt. Je moet het echt voor elkaar hebben om Romain in de kwalificatie te verslaan. Het is moeilijk om voor te stellen dat iemand veel sneller kan zijn dan hij, want als hij zijn dagje heeft is hij fenomenaal op een ronde."

Grosjean moest de voorbije jaren veel kritiek slikken omdat hij vaak in de fout ging, wat er volgens Magnussen voor zorgde dat de Franse Zwitser onderschat wordt. "Romain heeft de laatste jaren wat fouten gemaakt die heel aandacht hebben gekregen en ik denk dat iets heeft weggenomen van het krediet dat hij verdient voor zijn rijkunsten", legt Magnussen uit. "Mijn persoonlijke gevoel is dat er weinig mensen sneller zijn dan hem over een ronde."

Na zes volledige seizoen in de Formule 1 trekt Magnussen naar de sportwagens met Chip Ganassi Racing. Met een Cadillac Daytona prototype van het Amerikaanse team komt hij volgend seizoen aan de start in het IMSA Weathertech Sportscar Championship. Grosjean herstelt van de brandwonden op zijn handen, die hij opliep bij zijn horrorcrash in de Grand Prix van Bahrein, en heeft nog geen toekomstplannen gemaakt. Grosjean zinspeelde voor zijn ongeval op een overstap naar de Amerikaanse IndyCar, maar sindsdien is hij op zijn stappen teruggekomen. Ook wordt hij in verband gebracht met het LMH-project van Peugeot.