Madrid heeft er een nieuw icoon bij – en het is geen gebouw of stadion, maar een bocht. Met nog een klein half jaar te gaan tot de komst van de Formule 1 naar de Spaanse hoofdstad, heeft het Madring-circuit een van de belangrijkste en meest symbolische stappen in de bouw gezet: het asfalt van kombocht 'La Monumental' ligt er.

Bocht 12 moet hét visitekaartje worden van de toekomstige Grand Prix van Spanje. Want Madrid wil niet zomaar een race organiseren – het wil dé race op de kalender worden. ‘La Monumental’ is daarbij veel meer dan een stukje circuit: het is een statement.

Kombocht 'La Monumental' op het Madring circuit Foto door: Madring Circuit

Met een lengte van 550 meter, een halfronde vorm en een hellingshoek van 24 procent wordt het de langste bocht van het kampioenschap. Een unieke mix tussen een oval en een klassiek stratencircuit, waarin coureurs zo’n zes seconden volledig op een hellend vlak rijden, vechtend tegen enorme laterale krachten en minimale marges.

Het meest opvallende detail: de bocht bereikt een hoogte van maar liefst tien meter. Een soort asfaltmuur die, als alles volgens plan verloopt, kan uitgroeien tot een iconisch beeld binnen de sport – vergelijkbaar met klassiekers als Eau Rouge of de 130R in Suzuka.

Technisch huzarenstuk

Het realiseren van zo’n bocht is echter vooral een technisch hoogstandje. Het aanbrengen van de eerste asfaltlaag vormde één van de grootste uitdagingen van het hele project. Door de extreme hellingshoek en complexe geometrie moest er met uiterste precisie gewerkt worden.

Het leggen van het asfalt was geen eenvoudige klus Foto door: Madring Circuit

Daarvoor werden twee moderne asfaltmachines synchroon ingezet – een aanpak die zelfs op topniveau zelden voorkomt. In totaal werd meer dan 1.800 kubieke meter asfalt verwerkt, vergelijkbaar met een laag van 25 centimeter over het volledige veld van voetbalstadion Santiago Bernabéu, eveneens in Madrid.

Daarbij gold een cruciale beperking: het asfalt moest binnen 30 minuten na productie worden aangebracht bij een temperatuur van circa 170 graden. De foutmarge was minimaal.

Madrid ligt op schema richting F1-debuut

De voortgang van ‘La Monumental’ maakt deel uit van een bredere ontwikkeling van het Madring-project in Valdebebas. De komende dagen wordt de rest van het circuit verder geasfalteerd, terwijl in april de tweede asfaltlaag volgt. Ook de eerste structuren van het pitgebouw en de garages worden inmiddels zichtbaar, wat bevestigt dat het project op schema ligt richting het debuutweekend van 11 tot en met 13 september 2026.