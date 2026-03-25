Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Formule 1
GP van Spanje
Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan

Formule 1
GP van Japan
Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

VLN
Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP nadert Concorde-akkoord na intensieve gesprekken

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Japan
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Vijf zaken om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Japan

Formule 1
GP van Japan
Vijf zaken om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Japan

Vraag van de week: Hoe lang zal de huidige crisis bij Aston Martin duren?

Formule 1
GP van Japan
Vraag van de week: Hoe lang zal de huidige crisis bij Aston Martin duren?
Formule 1 GP van Spanje

Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Het Formule 1-circuit in Madrid heeft een flinke stap gezet naar de eerste Grand Prix, komend najaar in de Spaanse hoofdstad. De iconische bocht ‘La Monumental’ is geasfalteerd.

Mike Mulder
Mike Mulder
Gepubliceerd:
Curva 'La Monumental' de Madring asfaltada, vista general

Madrid heeft er een nieuw icoon bij – en het is geen gebouw of stadion, maar een bocht. Met nog een klein half jaar te gaan tot de komst van de Formule 1 naar de Spaanse hoofdstad, heeft het Madring-circuit een van de belangrijkste en meest symbolische stappen in de bouw gezet: het asfalt van kombocht 'La Monumental' ligt er.

Bocht 12 moet hét visitekaartje worden van de toekomstige Grand Prix van Spanje. Want Madrid wil niet zomaar een race organiseren – het wil dé race op de kalender worden. ‘La Monumental’ is daarbij veel meer dan een stukje circuit: het is een statement.

Kombocht 'La Monumental' op het Madring circuit

Kombocht 'La Monumental' op het Madring circuit

Foto door: Madring Circuit

Met een lengte van 550 meter, een halfronde vorm en een hellingshoek van 24 procent wordt het de langste bocht van het kampioenschap. Een unieke mix tussen een oval en een klassiek stratencircuit, waarin coureurs zo’n zes seconden volledig op een hellend vlak rijden, vechtend tegen enorme laterale krachten en minimale marges.

Het meest opvallende detail: de bocht bereikt een hoogte van maar liefst tien meter. Een soort asfaltmuur die, als alles volgens plan verloopt, kan uitgroeien tot een iconisch beeld binnen de sport – vergelijkbaar met klassiekers als Eau Rouge of de 130R in Suzuka.

Technisch huzarenstuk

Het realiseren van zo’n bocht is echter vooral een technisch hoogstandje. Het aanbrengen van de eerste asfaltlaag vormde één van de grootste uitdagingen van het hele project. Door de extreme hellingshoek en complexe geometrie moest er met uiterste precisie gewerkt worden.

Het leggen van het asfalt was geen eenvoudige klus

Het leggen van het asfalt was geen eenvoudige klus

Foto door: Madring Circuit

Daarvoor werden twee moderne asfaltmachines synchroon ingezet – een aanpak die zelfs op topniveau zelden voorkomt. In totaal werd meer dan 1.800 kubieke meter asfalt verwerkt, vergelijkbaar met een laag van 25 centimeter over het volledige veld van voetbalstadion Santiago Bernabéu, eveneens in Madrid.

Daarbij gold een cruciale beperking: het asfalt moest binnen 30 minuten na productie worden aangebracht bij een temperatuur van circa 170 graden. De foutmarge was minimaal.

Madrid ligt op schema richting F1-debuut

De voortgang van ‘La Monumental’ maakt deel uit van een bredere ontwikkeling van het Madring-project in Valdebebas. De komende dagen wordt de rest van het circuit verder geasfalteerd, terwijl in april de tweede asfaltlaag volgt. Ook de eerste structuren van het pitgebouw en de garages worden inmiddels zichtbaar, wat bevestigt dat het project op schema ligt richting het debuutweekend van 11 tot en met 13 september 2026.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Formule 1
GP van Spanje
Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan

Formule 1
GP van Japan
Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

VLN
Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout
Vorig artikel Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar Japan

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Getergd McLaren richt vizier op Suzuka en Japanse Grand Prix

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

Formule 1
Formule 1
Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Japan
Door Ronald Vording
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026
Bekijk meer