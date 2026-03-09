Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Jan Lammers over nieuwe F1: "Het begin was een totale lasershow"

Formule 1
GP van Australië
Jan Lammers over nieuwe F1: "Het begin was een totale lasershow"

Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Formule 1
GP van Australië
Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Formule 1
GP van Australië
Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Drie MotoGP-fabrikanten werken driedaagse privétest af in Jerez

MotoGP
Drie MotoGP-fabrikanten werken driedaagse privétest af in Jerez

Wolff wijst F1-coureurs hun plaats: "Enige maatstaf is of fans het leuk vinden"

Formule 1
GP van Australië
Wolff wijst F1-coureurs hun plaats: "Enige maatstaf is of fans het leuk vinden"

Overzicht: F1-coureurs verdeeld over nieuwe regels na chaotische GP Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Overzicht: F1-coureurs verdeeld over nieuwe regels na chaotische GP Melbourne

Montoya kritisch over VSC-strategie Ferrari: "Verbazend, maar ook niet echt"

Formule 1
GP van Australië
Montoya kritisch over VSC-strategie Ferrari: "Verbazend, maar ook niet echt"

Jubileumeditie TT Assen uitgeroepen tot beste MotoGP-evenement van 2025

MotoGP
Jubileumeditie TT Assen uitgeroepen tot beste MotoGP-evenement van 2025
Formule 1 GP van Australië

Geen onderzoek naar Russell: waarom zijn start volgens de regels legaal was

Een korte beweging van George Russell vlak vóór het doven van de startlichten zorgde voor discussie: heeft de latere racewinnaar een valse start gemaakt?

Laurens Stade Stefan Ehlen
Bewerkt:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Toen de startprocedure voor de Grand Prix van Australië begon, rolde George Russell in zijn Mercedes W17 vanaf pole-position licht naar voren. Dat is te zien op de beelden van zijn onboardcamera: de voorwielen bewegen. Op het moment dat het startsignaal wordt gegeven – wanneer de vijf rode lichten tegelijk doven – staat Russell echter weer volledig stil en begint hij de race vanuit stilstand.

Uiteindelijk is er geen onderzoek gekomen en is er dus ook geen valse start geconstateerd. Hoe zit dat volgens de regels? In het sportief reglement van de Formule 1, dat onder sectie B valt, zijn onder B5.11 de regels opgenomen met betrekking tot valse starts. Hierin is vastgesteld dat alle auto's bij een start - of herstart vanuit stilstand - "gedurende de periode nadat het rode licht is gaan branden en voordat het startsein wordt gegeven door het doven van alle rode lichten" in hun startvak moeten blijven staan.

Lees meer:

Dat moet dan ook zodanig gebeuren, dat de "transponder het moment kan registreren waarop de F1-auto zich na het startsein voor het eerst uit zijn startpositie verplaatst". Tevens mag "geen enkel deel van het contactvlak van de voorbanden zich buiten de lijnen bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven".

Mocht een coureur deze regels overtreden, dan kunnen de stewards verschillende straffen uitdelen. Dat kan variëren van een tijdstraf van vijf of tien seconden tot een drive-through of zelfs een stop/go-penalty. 

Geen valse start

Russells korte beweging vóór de start geldt volgens het eerste punt van de reglementen niet als valse start, aangezien de Mercedes vanaf het moment dat het derde rode licht brandt weer volledig stilstaat. Ook is op de beelden niet te zien dat zijn voorbanden buiten de lijnen van zijn startvak stonden. Het uitsteken van de voorvleugel buiten het startvak is volgens het reglement niet relevant. De conclusie ligt daarom voor de hand: Russells start was legaal.

George Russell won uiteindelijk de Grand Prix van Australië.

George Russell won uiteindelijk de Grand Prix van Australië.

Foto door: Quinn Rooney / Getty Images

De enige onderzoeken van de stewards rond de start betroffen Franco Colapinto en Nico Hülkenberg. Colapinto kreeg een stop/go-penalty omdat een teamlid zijn auto had aangeraakt na het 15-seconden-signaal. Hülkenberg had de startopstelling niet op eigen kracht bereikt en zou een regelovertreding hebben begaan als hij toch was gestart. Omdat Audi de auto echter van de grid terug naar de pitstraat duwde en Hülkenberg niet van start ging, werd er geen overtreding vastgesteld.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Jan Lammers over nieuwe F1: "Het begin was een totale lasershow"

Formule 1
GP van Australië
Jan Lammers over nieuwe F1: "Het begin was een totale lasershow"

Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Formule 1
GP van Australië
Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"

Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Formule 1
GP van Australië
Wat nu voor Aston Martin na dramatisch F1-weekend Australië?

Drie MotoGP-fabrikanten werken driedaagse privétest af in Jerez

MotoGP
Drie MotoGP-fabrikanten werken driedaagse privétest af in Jerez
Vorig artikel Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026
Volgend artikel Leclerc positief verrast door snelheid Ferrari: "Zaten dichter bij Mercedes"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Wolff wijst F1-coureurs hun plaats: "Enige maatstaf is of fans het leuk vinden"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Wolff wijst F1-coureurs hun plaats: "Enige maatstaf is of fans het leuk vinden"

Leclerc positief verrast door snelheid Ferrari: "Zaten dichter bij Mercedes"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Leclerc positief verrast door snelheid Ferrari: "Zaten dichter bij Mercedes"

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
George Russell

Russell wil dat F1-regels 2026 kans krijgen: "Iedereen levert snel kritiek"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Russell wil dat F1-regels 2026 kans krijgen: "Iedereen levert snel kritiek"

Russell dolblij met F1-zege in Melbourne: "Dit voelt ongelooflijk"

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Russell dolblij met F1-zege in Melbourne: "Dit voelt ongelooflijk"

Formule 1-coureurs verdeeld over dominantie Mercedes in Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Formule 1-coureurs verdeeld over dominantie Mercedes in Melbourne
Meer van
Mercedes

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

51 seconden achterstand: McLaren heeft huiswerk te doen, beaamt Stella

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
51 seconden achterstand: McLaren heeft huiswerk te doen, beaamt Stella

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer