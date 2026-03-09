Geen onderzoek naar Russell: waarom zijn start volgens de regels legaal was

Toen de startprocedure voor de Grand Prix van Australië begon, rolde George Russell in zijn Mercedes W17 vanaf pole-position licht naar voren. Dat is te zien op de beelden van zijn onboardcamera: de voorwielen bewegen. Op het moment dat het startsignaal wordt gegeven – wanneer de vijf rode lichten tegelijk doven – staat Russell echter weer volledig stil en begint hij de race vanuit stilstand.

Uiteindelijk is er geen onderzoek gekomen en is er dus ook geen valse start geconstateerd. Hoe zit dat volgens de regels? In het sportief reglement van de Formule 1, dat onder sectie B valt, zijn onder B5.11 de regels opgenomen met betrekking tot valse starts. Hierin is vastgesteld dat alle auto's bij een start - of herstart vanuit stilstand - "gedurende de periode nadat het rode licht is gaan branden en voordat het startsein wordt gegeven door het doven van alle rode lichten" in hun startvak moeten blijven staan.

Dat moet dan ook zodanig gebeuren, dat de "transponder het moment kan registreren waarop de F1-auto zich na het startsein voor het eerst uit zijn startpositie verplaatst". Tevens mag "geen enkel deel van het contactvlak van de voorbanden zich buiten de lijnen bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven".

Mocht een coureur deze regels overtreden, dan kunnen de stewards verschillende straffen uitdelen. Dat kan variëren van een tijdstraf van vijf of tien seconden tot een drive-through of zelfs een stop/go-penalty.

Geen valse start

Russells korte beweging vóór de start geldt volgens het eerste punt van de reglementen niet als valse start, aangezien de Mercedes vanaf het moment dat het derde rode licht brandt weer volledig stilstaat. Ook is op de beelden niet te zien dat zijn voorbanden buiten de lijnen van zijn startvak stonden. Het uitsteken van de voorvleugel buiten het startvak is volgens het reglement niet relevant. De conclusie ligt daarom voor de hand: Russells start was legaal.

George Russell won uiteindelijk de Grand Prix van Australië. Foto door: Quinn Rooney / Getty Images

De enige onderzoeken van de stewards rond de start betroffen Franco Colapinto en Nico Hülkenberg. Colapinto kreeg een stop/go-penalty omdat een teamlid zijn auto had aangeraakt na het 15-seconden-signaal. Hülkenberg had de startopstelling niet op eigen kracht bereikt en zou een regelovertreding hebben begaan als hij toch was gestart. Omdat Audi de auto echter van de grid terug naar de pitstraat duwde en Hülkenberg niet van start ging, werd er geen overtreding vastgesteld.