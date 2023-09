Maakt Pirelli zich op voor het laatste F1-kunstje?

De strijd om het leveren van het Formule 1-rubber lijkt beslecht te zijn in het voordeel van Pirelli, dat daarmee de concurrentie van Bridgestone aftroeft. De kansen voor Bridgestone zijn door de tijd heen alleen maar geslonken en binnen afzienbare tijd wordt een bevestiging van het verlengen van Pirelli verwacht. Over de periode erna komen al verschillende verhalen naar boven, waaronder het verhaal dat de Italiaanse fabrikant na 2028 af wil haken. Dat kan nog een belangrijke factor in de keuze worden.

In het begin van de huidige jaargang opende de FOM het biedingsproces voor het leveren van banden tussen 2025 en 2028. Huidige leverancier Pirelli meldde zich direct, maar ook het gerenommeerde Bridgestone maakte hun interesse kenbaar. Voor FOM-directeur Stefano Domenicali de schone taak om tussen deze twee fabrikanten een keuze te gaan maken. Naar verluidt was direct de voorkeur al voor Pirelli, maar de financiële mogelijkheden voor de Formule 1 van de bieding van Bridgestone waren te groot om dat aanbod van tafel te vegen. Zeker voor Liberty Media - de baas van Domenicali - speelde dit mee, zij willen vanzelfsprekend hun investering in de koningsklasse van de autosport terugverdienen.

Hoewel de hoofdzaak van een bandenfabrikant het leveren van het rubber is, zijn daarnaast nog verschillende factoren die besproken worden in een overeenkomst. Zo hangt er sponsoring aan vast en wordt er besproken van hoeveel Grands Prix de leverancier naamgever wordt. Daarnaast wordt in de deal ook genoemd hoeveel reclameborden de fabrikant langs het circuit krijgt. Tel daarbij het verplicht leveren van de banden voor de Formule 2 en 3 op en het is al een complexe onderneming om een goed contract op te stellen. Om de keuze nog wat extra lastiger te maken speelt vanaf dit biedingsproces de duurzaamheid ook een rol.

Pirelli's laatste kunstje?

Pirelli banden Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

De laatste ontwikkelingen in het proces zijn dat Pirelli serieus overweegt om na de periode 2025-2028 de stekker uit het F1-project te trekken. Dat maakt de keuze die de FOM moet maken des te interessanter gezien de situatie die aan het einde van die periode kan ontstaan. Het is namelijk de verwachting dat Bridgestone bij verlies van dit biedingsproces het over vier jaar nog eens gaat proberen en de enige bieder wordt. In dat geval is er voor de FOM weinig te willen en kan het maximale niet uit de deal gehaald worden. De Japanners weten dan dat er hoe dan ook een deal gesloten moet worden en zijn dan in een voordelige positie. Overigens is de FOM ervan overtuigd dat als Pirelli kenbaar maakt te stoppen leveranciers als Michelin en Hankook verleidt kunnen worden om ook een poging te wagen

Een geopperde oplossing voor de FOM en Domenicali is om Bridgestone bij het verlengen van het contract met Pirelli de garantie te geven dat zij vanaf 2029 de banden mogen leveren. Zo kunnen de Japanners ruim de tijd nemen om met goed rubber te komen. Klinkt op papier mooi, maar het is niet uitvoerbaar. Het gaat namelijk tegen de regels van de FOM in om dit idee te gebruiken.

F1-teams twijfelen: Tijd om te switchen of doorgaan met Pirelli

In de paddock is men het niet met elkaar eens over welke richting de Formule 1 op moet met de banden. De ene kant vindt dat bij het oude blijven - en dus verlengen met Pirelli - de juiste richting is, terwijl een andere groep het tijd vindt om afscheid te nemen van de Italianen. Zij kijken met weemoed terug naar de periode dat Bridgestone de topleverancier was en successen met Michael Schumacher wist te boeken. Het prominentste argument vanuit de voorstanders van het verlengen met Pirelli is dat het nu nog te kort dag is voor Bridgestone om met een goede compound te komen. Zij moeten namelijk eerst nog een band voor 2025 ontwikkelen, waarna deze na de nieuwe reglementen van 2026 weer compleet opnieuw opgebouwd moet worden. De voorstanders zijn bang dat er dan te veel veranderingen komen en dat het niet past in de ontwikkelingstrajecten die al uitgestippeld zijn.

Haas-teambaas Guenther Steiner heeft ook grote twijfels over een overgang naar een andere leverancier: "Daar komt veel bij kijken. Het grootste probleem is de technische kant, op dat gebied zijn de banden heel lastig te maken. En als je lange tijd niet meer in de Formule 1 hebt gewerkt - zoals één van de bieders - hoe zet je dan een testprogramma neer dat zeer intensief moet zijn? De enige manier om dat met deze F1-auto's te testen is op de baan." Of de Italiaan zijn steun uitspreekt voor de keuze, laat hij afhangen van die keuze. "We wachten dat af, dan zien we of er een probleem is of niet. Ik denk wel dat het niet makkelijk gaat worden met een nieuwe leverancier." Ook teambaas van Williams James Vowles verwacht met name problemen op het technische vlak. "Op dat gebied zijn de uitdagingen gigantisch en deze zijn niet zo makkelijk als twintig jaar geleden", aldus de Brit. Ferrari-baas Frederic Vasseur voegt daar aan toe dat de bouw van twee compleet nieuwe compounds in twee jaar de uitdagingen groter maken. "Dat dat je twee type banden en misschien zelfs twee verschillende opbouwvormen moet bouwen. Ik weet niet of dat te laat is, want dat is niet mijn werk, maar ik denk dat het een hele uitdaging wordt."

Waar Steiner, Vasseur en Vowles hun voorkeur niet hardop uitspreken, doen AlphaTauri-teambaas Franz Tost en Red Bull-baas Christian Horner dat wel. Tost vreest dat een overstap te laat is, terwijl Horner zijn lof voor Pirelli niet onder stoelen of banken steekt. "Er zijn miljoenen redenen waarom ik graag met langer met ze door wil gaan", aldus de Brit. "Het is een fantastische leverancier en bieden al jaren een goede service. Ik hoop dat, zoals ik zeg, er miljoenen redenen zijn om door te gaan."