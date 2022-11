De kans dat Nico Hülkenberg een rentree binnen de Formule 1 maakt wordt steeds groter. Indien Haas besluit niet verder te willen werken met zijn huidige coureur Mick Schumacher, dan wordt Hülkenberg gezien als de favoriet om zijn stoeltje over te nemen. Hülkenberg verloor na 2019 zijn vaste stoeltje in de Formule 1, waarna de Duitser enkele keren mocht invallen voor het team van Racing Point (2020) en Aston Martin (2022).

Kandidaten Haas

Haas heeft nog niet officieel bekendgemaakt wanneer het definitief een beslissing maakt over de line-up van 2023. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelde dat er tijdens de double header van Amerika en Mexico te weinig tijd was om een definitief antwoord te geven. Steiner gaf daarnaast ook aan dat het team deze beslissing voor Abu Dhabi gemaakt zal hebben, omdat de nieuwe coureur dan wel Schumacher voor het team moet testen in de dagen na de laatste race. Omdat de laatste twee races ook direct achter elkaar plaatsvinden, zou het dus logisch zijn dat het team in de komende twee weken met een definitieve beslissing komt.

Buiten Hülkenberg zijn er weinig kandidaten waaruit het team kan kiezen. Van Antonio Giovinazzi, wie reservecoureur voor onder andere Haas is, wordt gezegd dat hij geen kans meer maakt op het stoeltje. Pietro Fittipaldi, ook reservecoureur voor het team, is nooit een serieuze kandidaat geweest voor het stoeltje naast Kevin Magnussen. Het team van Haas zal dus hoogstwaarschijnlijk kiezen uit één van de twee Duitse coureurs.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hülkenberg zelf vertelt dat er “nog niks concreets” te melden is over een mogelijke comeback. Ook tijdens een uitzending op de Oostenrijkse ServusTV liet Hülkenberg lang weinig los over zijn toekomst, totdat hij aan einde van de uitzending vertelde dat “het ook niet zijn beslissing was om te maken”. De Duitser gaf toe dat er gesprekken waren en dat hij hier “relatief optimistisch” over was.

Een andere indicatie is dat Aston Martin, waar Hülkenberg momenteel reservecoureur van is, bekend heeft gemaakt dat Stoffel Vandoorne volgend jaar de tweede test- en reservecoureur van het team wordt naast Felipe Drugovich. Het persbericht vertelde niks over Nico Hülkenberg, wat mogelijk impliceert dat de Duitser op weg naar de uitgang is bij het Britse team.

Positie Schumacher

Recentelijk liet teameigenaar Gene Haas zich zeer kritisch uit over de prestaties van Mick Schumacher. De Amerikaan ziet potentie in de jonge Duitser, maar is vooral niet te spreken over alle crashes die de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen veroorzaakt. Het kostte hem naar eigen zeggen “een fortuin”, iets wat de ontwikkeling van de auto van een klein team als Haas aanzienlijk in de weg kan staan. “Als Schumacher wil blijven, dan moet hij ons laten zien dat hij een aantal punten kan scoren. Daar wachten we nu op”, zei Haas. Schumacher heeft in Silverstone en Spielberg laten zien dat hij de snelheid heeft om punten te scoren, maar sindsdien heeft de 23-jarige coureur geen enkel punt gescoord voor het team. Wellicht helpt het feit dat ook teamgenoot Magnussen sindsdien slechts eenmaal in de punten is gefinisht.