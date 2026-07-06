Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Groot-Brittannië

Er is geen enkel bewijs dat Max Verstappen daadwerkelijk slapeloze nachten heeft, hij lijkt het type er bepaald niet voor. Vier wereldtitels, een jong gezin en geen gebrek aan verleidelijke opties buiten de grand-prixracerij bieden meer dan voldoende perspectief.

En toch zal het feit dat het momenteel zo slecht voor hem gaat in F1 niet onopgemerkt zijn gebleven. Erger nog: er is geen teken dat de zaken op korte of middellange termijn zullen verbeteren. In amper één jaar is zijn situatie in de koningsklasse van de autosport verslechterd.

Laten we terugkijken: nog maar een jaar geleden leek de Formule 1-wereld aan zijn voeten te liggen. Toegegeven, ook toen stond Red Bull qua performance niet zo sterk als in eerdere jaren, maar de toekomst zag er nog altijd ongelooflijk veelbelovend uit.

Tijdens de zomerstop stalkten fans op internet zijn jacht en dat van Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff voor de kust van Sardinië, en iedereen had het over een overstap naar de Zilverpijlen. Wolff maakte er in elk geval geen geheim van dat hij de Nederlander voor zijn team wilde vastleggen — zo niet nu, dan in elk geval later.

Destijds leek bij Red Bull blijven een slimme zet voor Verstappen. Het stelde hem in staat af te wachten welk team de nieuwe reglementen het best zou kraken alvorens te besluiten waar hij in 2027 wilde rijden — althans in theorie. Maar nu lijkt het erop dat hij die luxe een heel stuk minder heeft.

Bijna elke potentiële topcockpit lijkt bezet — ook bij Mercedes. "We willen de dingen niet veranderen. Ik denk dat het een line-up is die goed voor ons is. Ik ben heel blij met die twee," had Wolff voor de Grand Prix van Oostenrijk gezegd, waarmee hij de deur feitelijk dichtgooide.

De logica ligt voor de hand: Wolff is succesvol met Mercedes en heeft absoluut geen reden om aan zijn rijdersbezetting te sleutelen. George Russell is een betrouwbare kracht die binnen het team volledige steun geniet, en Kimi Antonelli — die mogelijk aan een ander team zou zijn uitgeleend als hij had gepresteerd zoals vorig jaar — blaast de concurrentie in 2026 vaak weg. Met zijn 19 jaar heeft de Italiaan nog veel ontwikkelingspotentieel en hij zal ongetwijfeld een stuk goedkoper zijn dan de viervoudig wereldkampioen.

Ook McLaren lijkt lastig te liggen. Hoewel CEO Zak Brown toegaf dat een naam als Verstappen zeker voor opwinding zou zorgen, lijken gesprekken met hem niet meteen voor de korte termijn. Bovendien liggen Lando Norris en Oscar Piastri vast met langlopende contracten. "Ik ben heel blij met onze rijdersbezetting," stelde Brown.

Ferrari dan, aangezien al het andere een duidelijke stap terug in performance zou zijn? Maar Ferrari verlengde pas enkele weken geleden het contract van Charles Leclerc. En nu Lewis Hamilton zijn vorm heeft hervonden en graag wil blijven racen, zou Ferrari wel gek zijn om hem de deur te wijzen. Dus lijktVerstappens enige echte optie Red Bull, of de Formule 1 al dan niet tijdelijk verlaten.

Maar bij Red Bull lijkt hij enig vertrouwen te hebben verloren. "Dat moeten ze me niet meer vragen," zei hij zaterdag, met een bot antwoord op de vraag naar een mogelijke comeback in het kampioenschap zoals vorig jaar. Destijds keerde Red Bull de trend volledig tegen McLaren en bracht het Verstappen helemaal terug in de titelstrijd. Maar hij vertrouwt er duidelijk niet op dat zijn team dit seizoen dezelfde prestatie kan leveren.

Integendeel: de 28-jarige nam geen blad voor de mond na de kwalificatie, waarin hij achter teamgenoot Isack Hadjar op de zevende plaats eindigde: "Het is heel erg slecht," zei hij. Hij doelde niet op zijn eigen optreden, maar op dat van de auto, die naast een verschrikkelijke balans ook topsnelheid miste — ook al is de verbrandingsmotor volgens de FIA zogenaamd de beste van het veld, wat de reden is dat Red Bull Ford geen upgrade krijgt.

Verstappens volgende tegenslag: na de mislukte kwalificatie wilde hij eigenlijk vanuit de pitstraat starten om dingen aan de auto te veranderen, maar Red Bull had andere ideeën en luisterde niet naar zijn coureur. "Ik weet het niet," antwoordde hij toen naar de redenen werd gevraagd. "Ze hadden er misschien vertrouwen in dat ze het zo konden oplossen, ik niet."

Dienovereenkomstig was Verstappen niet verrast dat hij tijdens de race precies dezelfde problemen tegenkwam. Het absolute dieptepunt van het weekend kwam vijf ronden voor het einde, toen tv-camera’s een stofwolk vastlegden die uiteindelijk de RB22 bleek te zijn.

In plaats van op het podium te staan, eindigde Verstappens race in de grindbak, waardoor de viervoudig wereldkampioen ziedend was: "Deze fucking auto, ongelooflijk," brieste hij over de radio, voordat hij voor de microfoons meer uitleg gaf: "Dit mag niet gebeuren," zei hij hoofdschuddend. "Nou, op dat moment is het echt gevaarlijk, want je kunt jezelf echt verwonden, twee keer. Ik had geluk in Oostenrijk, ik had hier geluk, maar op een gegeven moment ben je er klaar mee."

Verstappen was tijdens de kwalificatie in Spielberg op vergelijkbare wijze gecrasht en teambaas Laurent Mekies had ook toen een defect aan de auto aangewezen. Opnieuw trok Mekies het boetekleed aan: "Hij heeft gelijk dat hij niet blij is," gaf Mekies toe."Het is heel vervelend voor coureurs om in twee opeenvolgende races in snelle bochten door de auto in de steek te worden gelaten, zij het om twee verschillende redenen."

De problemen zij groot bij Red Bull. Hoe mooi hun huidige nevensuccessen ook mogen zijn — zoals de sterke resultaten van de Racing Bulls of de drie opeenvolgende zeges van juniorcoureur Nikola Tsolov in de Formule 2 — als Max Verstappen ongelukkig is, wordt al het andere irrelevant.

Verstappen zal er waarschijnlijk mee moeten leven dat F1 in de nabije toekomst niet erg leuk voor hem zal zijn — noch qua puur racen, noch qua sportief succes. Het vertrek van de viervoudig wereldkampioen zou een enorm verlies zijn zowel voor Red Bull als de Formule 1, maar een enorme aanwinst voor elke andere raceserie waartoe hij zich mogelijk aangetrokken voelt. De Nürburgring weet dat het best.