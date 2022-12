Met alle commotie rond een zekere Netflix-serie die kortgeleden is uitgekomen, zijn docuseries momenteel erg in trek. Hoe toepasselijk is het dan ook dat de nieuwste reeks van Manish Pandey, de schrijver en producent van de documentaire Senna, daags na Kerst te zien is via Viaplay en andere streamingplatforms.

Bernie Ecclestone zwaaide ruim 40 jaar de scepter in de Formule 1, voor hij begin 2017 aan de kant werd geschoven door nieuwe eigenaar Liberty Media. Nu vertelt de inmiddels 92-jarige Brit zijn kant van het verhaal. Als enige hoofdpersoon in deze nieuwe achtdelige docuserie, die door Pandey geschreven en geregisseerd is, vertelt Ecclestone zijn verhaal. Dat loopt vanaf 1950 tot en met de dag dat de door Liberty Media geïnstalleerde CEO Chase Carey hem na ruim 35 jaar aan het roer de deur wees. De afleveringen zitten vol archiefbeelden uit de gehele periode dat Ecclestone in F1 actief was, waaronder van de Britse GP van 1950. Zelf was Ecclestone bij die race aanwezig. Als topman van F1 was Ecclestone een man van weinig woorden, maar hier staat hij in het middelpunt van de aandacht en lijkt hij op zijn gemak zijn kant van het verhaal te vertellen. Daarbij geeft hij inzichten die soms hilarisch zijn, maar soms ook extreem treurig.

De eerste afleveringen gaan over de jaren 50, 60 en 70. Natuurlijk gaat het dan regelmatig over overleden coureurs. De ver ondermaatse veiligheid van de auto's en circuits in de eerste decennia van F1 blijkt als meer en meer coureurs het leven laten: Hawthorn, Collins, Rindt, Cevert, Villeneuve. Ecclestone speelde een rol in het verbeteren van de veiligheid, vooral toen hij in de jaren 80 de controle over de sport kreeg. Zo installeerde hij professor Sid Watkins als medisch toezichthouder van F1, die hij ook de ruimte gaf.

Ecclestone is op zijn best als hij het achter gesloten deuren afsluiten van deals beschrijft, iets waar hij een meester in was. Omdat deze anekdotes moeilijk te ondersteunen zijn met archiefbeelden, hebben de producenten gekozen voor een nette oplossing met animaties in stripboekstijl. Dat klinkt flauw, maar het werkt goed. Toch heeft de archiefonderzoeker goed werk geleverd, want er zijn echte beelden van racepromotors die stapels geld overhandigen aan Ecclestone. Die stopt ze netjes in zijn aktetas en bedankt ze voor het zakendoen. Er zijn ook prachtige sfeerbeelden van de handel in tweedehands auto's in Warren Street in Londen, waar Ecclestone ervaring opdeed met het afsluiten van deals. Toch moet de serie de grootste aankoop van F1-archiefbeelden ooit gedaan hebben. Naast racebeelden zijn er ook enkele pareltjes, zoals we ook in 'Senna' zagen. Jean-Marie Balestre, in de jaren 80 FIA-president en met wie Ecclestone worstelde om controle over F1, speelde een hoofdrol in 'Senna' en wordt nu opnieuw neergezet als een pompeuze hansworst. In enkele scènes met voortreffelijke humor en onhandigheid draait Ecclestone daar omheen.

De producenten hebben zichzelf een flinke uitdaging gegeven door Ecclestone de hoofdverteller van de serie te maken: het verhaal wordt volledig door zijn ogen beleefd. Andere belangrijke figuren uit de geschiedenis van de sport komen wel aan het woord, maar alleen in fragmenten van hedendaagse interviews. Zo worden mensen als Graham Hill en Colin Chapman gevangen in hun eigen tijd. Toch werkt het. Voor de belangrijkste verhaallijnen zit Ecclestone in een lichte, geheel witte omgeving waarbij hij recht in de camera kijkt. Zijn gezicht is zo verlicht dat alle contouren duidelijk zichtbaar zijn. Omdat hij zich nergens kan verstoppen, vertelt zijn gezicht een parallel verhaal: er is emotie, wat spijt, veel humor en er zijn enkele wrange momenten waarin een rekening wordt vereffend. De laatste tijd haalt Ecclestone de krantenkoppen vooral om verkeerde redenen, zoals controversiële uitspraken over Vladimir Poetin en Saddam Hoessein. Dit draait echter niet om de krantenkoppen, want het is duidelijk een nalatenschap voor zijn jonge zoon Ace. Hij is 89 jaar jonger dan Ecclestone en krijgt de details van het verhaal waarschijnlijk niet van hemzelf te horen. Door het op deze manier te doen, kan iedereen er getuige van zijn.

Veel biografen en filmmakers wilden het verhaal van Bernie vertellen. Pandey was op het juiste moment met het juiste idee op de juiste plaats, terwijl Bernie zo openhartig vertelt dat het lastig is voor te stellen voor iedereen die met hem heeft gewerkt in F1. Natuurlijk geldt, net als bij die andere docuserie waar het momenteel veelvuldig over gaat, dat alleen de hoofdpersoon zijn kant van het verhaal vertelt. Maar voor iedereen met interesse in F1 en die wil weten hoe het een business van ruim 2 miljard pond per jaar én een van de grootste sporten ter wereld is geworden, gaat deze serie gaten opvullen.

Waar is "Lucky" vanaf 27 december 2022 te bekijken?

Viaplay - Scandinavië, Pole, Baltische Staten en Nederland

Warner Bros Discovery - Verenigd Koninkrijk

DAZN - Japan, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

ESPN LATAM - Zuid-Amerika

Facebook/LuckyTVSeries - Rest van de wereld