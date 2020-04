Di Montezemolo zag scepsis bij komst Schumacher naar Ferrari

Na wereldtitels in 1994 en 1995 kwam Michael Schumacher als regerend wereldkampioen naar Ferrari. Het team was in de voorgaande jaren niet in staat gebleken om mee te doen om de wereldtitels en dus stond de Duitser voor de taak om te helpen in de wederopbouw van het team. Daar waar de komst van een tweevoudig wereldkampioen vaak een boost geeft aan de moraal van de teamleden en de fans, was dat in 1996 niet geheel het geval bij Ferrari. Er was scepsis of Schumacher het tij zou kunnen keren, laat Luca di Montezemolo weten aan Sky Italia.

“Aanvankelijk was dat zo, maar ik was overtuigd van wat ik deed, omdat dit het juiste moment was. Twee jaar eerder hadden we niet de auto om te winnen. Michael kwam na geweldig werk met rigoureuze veranderingen en hij was in staat om het verschil te maken. In 1996 was er een delicate fase van twee of drie races, met Canada (uitvalbeurt) en de pole in Frankrijk waarna we niet van start konden gaan [door een opgeblazen motor in de opwarmronde]. Maar daarna begonnen de jaren met triomfen op Spa en Monza.”

Die scepsis sloeg in de loop der tijd echter om in brede steun voor Schumacher. Aan de hand van de Duitser, teambaas Jean Todt, technisch directeur Ross Brawn en president Di Montezemolo werd de wederopstanding van Ferrari ingeluid en in 2000 werd na 21 jaar droogte de wereldtitel weer in de wacht gesleept. Dat kunstje zou Schumacher in de vier daaropvolgende jaren herhalen, waarna hij eind 2006 zijn helm voor de eerste keer aan de wilgen hing.

