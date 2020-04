'Schumacher wilde Vettel al vroeg naar Ferrari halen'

Dat gebeurde volgens de Italiaan al in de tijd dat Vettel nog bij Toro Rosso reed en opzien baarde met zijn overwinning in 2008 op Monza. Schumacher was toen net gestopt met Formule 1 en bij de Scuderia reden indertijd Kimi Raikkonen en Felipe Massa, die in 2009 na een ongeluk enige tijd werd vervangen door Luca Badoer en Giancarlo Fisichella.

“Schumacher heeft alles geprobeerd om ons er van te overtuigen Vettel naar Ferrari te halen”, aldus Di Montezemelo tegen Sky Sports 24. Bij Ferrari zag men het indertijd echter niet zo zitten met de jonge Duitser en werd uiteindelijk een andere keuze gemaakt: “We vonden Vettel nog niet rijp genoeg en hebben gekozen voor Fernando Alonso.”

Dat gebeurde in 2010, hetzelfde jaar dat Vettel – inmiddels bij Red Bull – zijn eerste van vier wereldtitels won. Alonso verliet Ferrari eind 2014 zonder titels waarna alsnog Vettel werd gehaald. De Montezemelo noemt het achteraf geen verkeerde beslissing: “Fernando heeft grootse dingen bij ons laten zien en twee keer nipt in de laatste race van het seizoen het kampioenschap verloren.” Saillant: beide keren was tegen Vettel.

De Duitser heeft de afgelopen jaren bij Ferrari zijn palmares niet verder kunnen aanvullen met nieuwe wereldtitels. Dat komt mede doordat hij foutjes heeft gemaakt, aldus Di Montezemelo: “Het waren er een paar te veel, maar dat kwam ook omdat hij risico’s moest nemen. Hij blijft een sterke coureur.”