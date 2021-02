CEO Renault: Alpine moet 'uiterlijk in 2022' strijden om zeges

De Italiaan doet de uitspraken in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarin komt onder andere de nieuwe strategische koers die de Franse autofabrikant onlangs naar buiten bracht, aan bod. Een van de nieuwe initiatieven is de rebranding van het Renault Formule 1-team, dat vanaf dit seizoen door het leven gaat onder de naam Alpine F1.

De Meo spreekt in de Duitse krant de ambitie uit dat Alpine onder het nieuwe label een team wordt dat “vanaf uiterlijk 2022 zo vaak mogelijk op televisie en in de kranten te zien zal zijn, dat regelmatig het podium haalt en één of twee races wint.”

Het Renault F1-team is al aardig op weg om die ambitie waar te maken. Was het een paar jaar geleden nog het lelijke eendje van de Formule 1, afgelopen seizoen pakten Daniel Ricciardo en Esteban Ocon in totaal drie podiums. Het team was lang met McLaren en Racing Point verwikkeld in een strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar uiteindelijk werd het vijfde.

Dit seizoen wil het nog wat hogerop in de pikorde en daarvoor hebben de Fransen een aantal van hun beste ingenieurs naar Alpine overgeplaatst, zo verklapt De Meo. Gekoppeld aan een nieuw teammanagement onder leiding van Davide Brivio en met de terugkeer van oud-wereldkampioen Fernando Alonso moet de oude glorie van halverwege de jaren '00 weer terugkeren naar Viry-Chatillon en Enstone.

Alonso zelf liet eerder ook al weten zich vooral te richten op 2022. Door de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden lijkt het dit seizoen weer te gaan tussen Mercedes en Red Bull, maar een jaar later worden de nieuwe reglementen van kracht en dat moet de deur openen voor Alpine.