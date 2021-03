CEO Renault: Alpine kan zich geen ‘dramatisch’ 2021 veroorloven

Komend weekend staat Alpine voor het eerst op de startopstelling van een F1-race, nadat het team de afgelopen vijf seizoenen onder de naam van Renault opereerde. De naamsverandering van het team is onderdeel van de ‘Renaulution’ die momenteel wordt doorgevoerd binnen het bedrijf. De man achter de nieuwe bedrijfsstrategie van Renault is Luca de Meo, die afgelopen juli werd aangesteld als CEO van de Group. Hij verklaarde tegenover geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, dat het F1-team van Alpine door die nieuwe strategie beter geïntegreerd moet raken in de Renault Group dan voorheen.

“Ik had het gevoel dat we het Formule 1-verhaal moesten integreren in een nieuw verhaal. Renault F1 en Renault Sport, evenals Alpine, stonden eigenlijk aan de rand van het systeem”, omschrijft De Meo de oude situatie. “Zodra ze steun nodig hadden van het moederschip kwamen ze, maar hun comfort zone was eigenlijk om erbuiten te blijven.” Door de hervormingen binnen Renault moet dat vanaf 2021 anders zijn: Alpine is een van de vier pijlers van de Renaulution. Het is een van de vier merken die we neerzetten voor de consument, dus het is volledig geïntegreerd in de basisstrategie van de Renault Group.”

'Iedere race iets beter worden'

Alpine heeft inmiddels al enkele keren aangegeven dat de focus vooral op 2022 ligt. Het team hoopt van de invoering van de nieuwe technische reglementen te profiteren en in dat jaar om de wereldtitel te kunnen strijden met Esteban Ocon en Fernando Alonso. Het aanstaande F1-seizoen is dus van ondergeschikt belang, maar dat neemt niet weg dat De Meo zich tevredenstelt met magere resultaten. “Mijn verwachting is dat we iedere race iets beter worden. We zullen proberen niet lager te eindigen dan vorig jaar, maar het wordt lastig omdat er een aantal teams zijn die zich enorm verbeterd hebben”, erkent hij.

“Maar de nieuwe teamgeest helpt, evenals de komst van iemand als Fernando. Hij weet wat presteren is. We richten ons ook veel op 2022, want onze grote uitdaging begint dat jaar. Maar natuurlijk willen we van 2021 geen dramatisch seizoen maken”, vervolgt De Meo. “We hebben Fernando, die altijd wil winnen, en Esteban, die jong is en zichzelf moet bewijzen. Hij kan zijn tijd niet verspillen door jarenlang achteraan te rijden. Dus de motivatie is er, nu moeten wij hun als team een dienst bewijzen. We gaan dus aan de slag en zullen zien hoe we ons iedere race kunnen verbeteren. Laten we zien wat er gebeurt, want ook de anderen worden sterker en sterker.”