Leclerc zoekt dit jaar met Ferrari zelf naar eerherstel, maar zal zich logischerwijs nog niet in de titelstrijd kunnen mengen. Het maakt dat de Monegask vrijuit kan spreken over de verwachte tweestrijd aan de kop. Als hij in een interview met La Stampa wordt gevraagd op wie hij een euro zou zetten voor de wereldtitel, luidt het antwoord gedecideerd: "Verstappen."

"Red Bull is dit jaar sterker geworden en ze lijken zelfs een voorsprong te hebben op Mercedes. Max is zelf ook in staat om de titel te pakken, hij is een geweldig talent", laat Leclerc lovend uit. De Ferrari-coureur ziet sowieso dat er een wisseling van de wacht gaande is in de Formule 1, waarbij jonge coureurs het roer meer en meer overnemen. Verstappen past volgens hem in dat beeld, al is het ook binnen Ferrari te zien. Zo kent de Scuderia met Leclerc en Carlos Sainz Jr. een relatief jonge line-up. "De toekomstig ligt in onze handen," stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Het jonge rijdersduo functioneert vooralsnog prima. "We willen dit jaar derde worden bij de constructeurs met Ferrari. Carlos kan daar zeer zeker bij helpen, hij is oprecht heel erg snel." Leclerc benadrukt verder dat de onderlinge verhoudingen goed zijn, zo ook naast het circuit. "We hebben dezelfde interesses en kunnen ook om dezelfde dingen lachen. We dagen elkaar op allerlei manieren uit. In golf is hij bijvoorbeeld beter, in padel is het niveau vergelijkbaar, maar ik ben nog altijd beter in schaken", lacht Leclerc. Zijn relatie met Sainz is anders dan die met Sebastian Vettel, al heeft Leclerc ook nog altijd veel respect voor zijn voormalig Ferrari-teammaat. "Hopelijk is de situatie voor hem snel om te draaien, aangezien hij een geweldige carrière heeft gehad."