Lotus mede-oprichtster Hazel Chapman (94) overleden

Ze werd geboren als Hazel Williams en ontmoette Colin Chapman in 1944. Zijn eerste auto – die bekend werd als de Lotus Mark 1 – werd in 1948 gebouwd op een Austin 7-chassis in een garage aan de achterkant van haar ouderlijk huis in Hornsey, Noord-Londen. Toen Colin korte tijd in dienst was bij de Royal Air Force, nam zij de ontwikkeling van de testauto en de door een Ford-motor aangedreven opvolger – de Mark 2 – over. Hun successen als coureurs met deze auto’s en de Mk3 Formule 750-auto, de eerste echte Lotus, resulteerden in opdrachten voor meer auto’s.

Het eerste Lotus-bedrijf werd op 1 januari 1952 opgericht. In 1954 stapte ze in het huwelijksbootje met Chapman, wiens achternaam ze overnam. Terwijl de Lotus-onderneming groeide, nam ze zitting in het bestuur van enkele takken als het Lotus Formule 1-team, het sportwagenmerk Lotus Cars en Lotus Components, dat auto’s maakte voor de junior racecategorieën.

Elio de Angelis and Ayrton Senna, with Hazel Chapman Foto: Ercole Colombo

Hazel speelde een matriarchale rol in het succes van het Formule 1-team, dat in de jaren 60 en 70 zes keer de wereldkampioen bij de coureurs leverde en zeven constructeurstitels won. Ze was er trots op dat ze met vrijwel iedere Grand Prix-coureur in de geschiedenis van Lotus samenwerkte. Onder hen waren wereldkampioenen Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi en Mario Andretti, maar ook latere kampioenen Nigel Mansell en Ayrton Senna.

Toen Colin Chapman in 1982 overleed, zag Hazel in dat Lotus Cars nieuwe investeringen nodig had om de toekomst veilig te stellen en speelde een sleutelrol bij de verkoop van het aandelenkapitaal aan een groep onder leiding van British Car Auctions. Het F1-team bleef tot het einde van het seizoen 1990 in handen van de familie. Na de ondergang in 1994 werd Hazel directeur van Classic Team Lotus, het familiebedrijf dat de auto’s en de erfenis van de racesuccessen van het merk tot op de dag van vandaag bewaakt. Tegenwoordig gebeurt dat onder leiding van zoon Clive.

Hazel bleef geïnteresseerd in alles wat met Lotus te maken had en tekende in 2018 nog voor de 100.000e auto die het merk voor de openbare weg heeft geproduceerd. Traditiegetrouw kreeg zij elke nieuwe auto te zien voordat deze aan het publiek werd onthuld. Matt Windle, managing director van Lotus Cars, zei: “Dit is een zeer trieste dag voor iedereen ter wereld die met Lotus verbonden is. Zonder Hazel Chapman zou er geen Lotus zijn.”

Colin Chapman, Lotus, with his wife Hazel Foto: Motorsport Images