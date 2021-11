Losse schroeven oorzaak van diskwalificatie Hamilton in Brazilië

Tijdens de Grand Prix van Sao Paulo moest Lewis Hamilton achteraan beginnen aan de sprintrace, nadat hij na de kwalificatie werd gediskwalificeerd. Op vrijdagavond constateerde de FIA namelijk dat de DRS van de Mercedes-coureur niet aan de regels voldeed. De opening tussen de twee elementen mag maximaal 85 millimeter zijn als DRS geopend is, maar volgens Mercedes was de opening bij Hamilton 0,2 millimeter groter. Mercedes kon de vleugel tijdens het weekend op Interlagos echter niet inspecteren en hoewel er vermoedens waren dat de vleugel kapot was gegaan tijdens de kwalificatie, kon het team dat dus niet bevestigen.

In de aanloop naar de GP van Qatar kreeg Mercedes de achtervleugel terug en werden de vermoedens bevestigd. “We hebben de achtervleugel teruggekregen, die zoals gedacht inderdaad kapot was. In de kwalificatie is de vleugel kapot gegaan. We haalden de test met de opening van 85 millimeter niet aan de rechterkant. Links ging het goed, in het midden ging het ook goed, maar rechts haalden we het op een fractie van een millimeter niet. Dat is prima”, vertelde teambaas Toto Wolff. Hij verklaarde dat er aan de rechterkant twee schroeven zijn losgegaan tijdens de kwalificatie.

“We mochten het onderdeel niet inspecteren en ook niet beargumenteren dat het onderdeel kapot was gegaan. Daarna kwamen we erachter dat twee schroeven zijn losgegaan in de kwalificatie, waardoor de rechterkant niet was zoals het hoorde. Het kostte waarschijnlijk zelfs tijd, maar het is wat het is. Het werd bij de stewards gerapporteerd en dat is anders dan hoe dit in het verleden werd afgehandeld, toen je kapotte onderdelen nog mocht vervangen tijdens parc fermé.”

De irritatie zit duidelijk dus nog hoog bij Mercedes en Wolff in het bijzonder. Tegelijkertijd benadrukte de Oostenrijker ook dat zijn team nu geen energie meer steekt in de races die geweest zijn, zodat de focus op de rest van het F1-seizoen blijft. “We zijn er niet meer mee bezig. De race is voorbij en we waren in staat om het om te draaien. Ik had graag gewild dat Lewis meer punten uit de sprintkwalificatie had gehaald, maar dat ligt achter ons. De regels zijn nu denk ik een soort van gereset en daar gaan we het maximale proberen te halen in de huidige Grand Prix en de aankomende races.”