Grote stukken vangrails rond het stratencircuit zijn dit weekend voorzien van reclame. Het gaat om een soort van folie dat erover is gespannen. De reclame heeft echter één groot nadeel: het gaat kapot en komt los als er wagens langs de vangrails schuren. Van de folie op de vangrail bij het uitkomen van het zwembadgedeelte is na een dag rijden bijvoorbeeld weinig meer over. Hierdoor moet de reclame elke avond opnieuw worden aangebracht voor de volgende dag. Maar voor de coureurs is het ook niet ideaal.

Zo had Lando Norris tijdens de kwalificatie veel hinder van een stuk folie dat door de zuigende werking van voorbijrazende auto’s was losgekomen van de vangrail bij Mirabeau. De Brit kreeg het onder zijn auto en moest met nog een paar minuten te gaan in Q1 naar de pits, waardoor hij het gevaar liep uitgeschakeld te worden. “Dit zou niet mogen gebeuren in de Formule 1”, laat Norris weten. “Het is een beetje dom. We hebben het benoemd tijdens de rijdersbriefing. Ze zeiden dat ze het zouden oplossen maar dat is duidelijk niet gebeurd.”

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella sprak van een onacceptabele situatie. Hij zou graag zien dat er actie wordt ondernomen voor de race. “Wat in Q1 gebeurde, is iets wat niet zou mogen gebeuren”, meent hij. “Dit voldoet niet aan de standaarden die aan circuits worden gesteld. We kregen het onder de auto en verloren heel veel downforce. Het kwam neer op drie seconden per ronde.”

“Het zou niet mogen gebeuren dat een auto te maken krijgt met dit soort problemen. Problemen die zich bovendien tijdens de eerste vrije training al openbaarden. Het is niet dat de reclame tijdens de kwalificatie ineens loskwam, het gebeurde tijdens alle sessies. Hier moet wat aan worden gedaan”, aldus Stella. “Het had behoorlijk catastrofale gevolgen voor Lando’s performance. En ik heb begrepen dat Leclerc er mogelijk ook last van heeft gehad, net als nog een paar andere coureurs. Dus wat gaat de uitkomst van de race bepalen? Of je reclame onder je auto krijgt of niet? Of moet het gaan om de prestaties van de coureurs, de auto’s en de teams? Er moet iets gedaan worden.“

Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA aan de marshals had opgedragen om losgekomen folie in de pauzes tussen de kwalificatiedelen van de vangrails te verwijderen. In de aanloop naar de race zullen de delen van de baan waar de problemen zich voordeden, nog eens goed geïnspecteerd worden door de autosportbond. Mocht men het idee hebben dat een bepaald stuk folie voor problemen kan zorgen tijdens de race, dan zal deze volledig worden verwijderd.

