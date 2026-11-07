Formule 1 GP van Brazilië

Longruns GP Brazilië: Kimi Antonelli domineert, Ferrari beleeft dramatische vrijdag

De pas gekroonde wereldkampioen bepaalde het tempo in zowel de kwalificatie- als racesimulaties op Interlagos, waarbij Mercedes naar voren kwam als het te kloppen team, terwijl Ferrari worstelde met balans en bandenslijtage

Kevin Hermann

Bewerkt: 7 nov 2026, 13:02

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Kimi Antonelli is tot dusver de maatstaf tijdens het Formule 1-weekend in São Paulo. De kersverse wereldkampioen was niet alleen de snelste coureur over één ronde in de tweede vrije training, maar gaf ook een sterk signaal af in de longrunsimulaties. Mercedes lijkt daardoor in de sterkste positie te verkeren voor de rest van het weekend. Ferrari kende daarentegen een uiterst moeilijke vrijdag.

In de kwalificatiesimulaties was Antonelli 0,253 seconde sneller dan Lando Norris in de McLaren en 0,259 seconde sneller dan Max Verstappen in de Red Bull. Het waren echter de racesimulaties richting het einde van de sessie die een betekenisvollere indicatie gaven voor de kansen op zondag.

Bij het analyseren van de data moet rekening worden gehouden met verschillende stintlengtes en bandencompounds. De bandenslijtage is in Brazilië bijzonder hoog, waardoor zelfs een verschil van slechts een paar ronden een merkbare invloed kan hebben op de gemiddelde rondetijden. Nadat de cijfers daarvoor waren gecorrigeerd, kwam Antonelli ook over een longrun als snelste coureur naar voren.

De Mercedes-coureur reed een bijzonder indrukwekkende stint van 20 ronden op de zachte band. Zijn teamgenoot George Russell was de op één na snelste coureur, al was zijn gecorrigeerde gemiddelde al 0,311 seconde per ronde langzamer. Max Verstappen volgde als derde, op 0,474 seconde per ronde van Antonelli.

Antonelli ziet ruimte voor verbetering, maar Mercedes blijft optimistisch

Antonelli zelf was tevreden over de sessie, maar erkende dat er in de racesimulaties nog ruimte voor verbetering was.

"Het was niet slecht", zei hij. "Ik voelde me goed in de auto over één ronde. Er is nog wel wat werk te doen op de longrun. Over het algemeen voel ik me echter goed en kijk ik uit naar morgen."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes-adjunct-teambaas Bradley Lord sloot zich aan bij de positieve beoordeling. Het team was met zijn auto sterk aan het weekend begonnen, al hadden beide coureurs nog moeite met onderstuur – een probleem dat na het in Maleisië geïntroduceerde upgradepakket grotendeels was verdwenen.

Toch denkt Lord dat het longrun-tempo van Mercedes op hetzelfde niveau ligt als dat van Norris en Verstappen. Ferrari plaatst hij momenteel een halve stap daarachter, al verwacht hij dat de Scuderia vooruitgang boekt wanneer de temperaturen op zaterdag stijgen.

Mercedes bijzonder sterk in de tweede en derde sector

Een nadere blik op de sectortijden laat zien waar Mercedes zijn voordeel pakt. In de eerste sector waren de Zilverpijlen relatief langzaam. Vooral Ferrari zette in dat gedeelte aanvankelijk een sterk tempo neer.

In de tweede en derde sector veranderde het beeld echter aanzienlijk. De tweede sector is het technischere, bochtigere deel van het circuit, terwijl het in de derde vooral draait om topsnelheid op de rechte stukken. Mercedes was in beide gedeelten uitzonderlijk sterk. Dat wijst op een goed uitgebalanceerde auto die niet alleen op de rechte stukken, maar ook in de bochten overtuigend presteert.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Verstappen verloor daarentegen in alle drie sectoren consequent tijd op Mercedes. Er is daardoor niet één specifiek gebied aan te wijzen als de belangrijkste zwakte van de Red Bull. McLaren liet een vergelijkbaar patroon zien, waarbij Norris zijn achterstand evenmin aan één bepaald deel van het circuit kon toeschrijven.

De McLaren-coureur erkende dat Mercedes er in de tweede sessie sterker uitzag.

"VT1 was zeker een verrassing – een prettige. In VT2 hadden we het iets moeilijker ten opzichte van Mercedes. In feite kwamen we elke ronde twee tienden van een seconde tekort", zei Norris.

Tegelijkertijd putte hij moed uit de nieuwste upgrades van het team. Hoewel hij tijdens de trainingen aanvankelijk slechts een deel van de nieuwe onderdelen op zijn auto had gebruikt, hadden die al het gewenste effect opgeleverd. McLaren is van plan om op zaterdag het volledige pakket samen te brengen.

Ferrari in de problemen: meer dan een seconde van het tempo

De grootste verrassing van vrijdag was echter de teleurstellende prestatie van Ferrari. Zelfs in de kwalificatiesimulaties kwam Lewis Hamilton 0,45 seconde tekort. Op het relatief korte circuit van São Paulo is dat een aanzienlijke achterstand.

Het racetempo zag er nog zorgwekkender uit. Het gecorrigeerde longrun-gemiddelde van Charles Leclerc was 1,072 seconde per ronde langzamer dan dat van Antonelli. Hamilton zat daar vrijwel gelijk aan en verloor 1,090 seconde per ronde. In dat opzicht zit Ferrari niet langer ook maar in de buurt van de kopgroep en bevindt het zich in plaats daarvan stevig in de strijd met de bovenkant van het middenveld.

Dino Beganovic, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De uitsplitsing per sector is bijzonder veelzeggend. Ferrari kan in de eerste sector nog meekomen en oogt daar zelfs competitief. De Scuderia verliest echter veel terrein in de tweede sector, die door bochten wordt gedomineerd. Op de rechte stukken is er nog een probleem: in de derde sector evenaart Ferrari soms slechts het tempo van Aston Martin.

Teambaas Frederic Vasseur bevestigde na de sessie dat het team worstelde met zowel de balans van de auto als de energieafgifte.

"We hadden tijdens de ronden een paar problemen met de energieafgifte. We moeten alles nog finetunen. In zijn snelste ronde verloor hij een paar tienden op het rechte stuk. Ik zou zeggen dat het geen ramp is", legde hij uit.

Volgens Vasseur is het belangrijkere punt dat Ferrari het onderliggende gevoel dat het van de auto wil nog niet heeft gevonden.

"We weten dat we nog veel werk te doen hebben aan de balans. De balans was niet goed, niet geweldig. Ik denk dat het asfalt het complete tegenovergestelde is van wat we een week geleden hadden. Dat zorgt voor veel werk en maakt de zaken heel anders vergeleken met vorige week."

Racing Bulls, Audi en Alpine stevenen af op een spannend middenveldgevecht

Verder naar achteren tekent zich een interessant gevecht met drie teams af tussen Racing Bulls, Audi en Alpine. De drie teams liggen in de longrunanalyse dicht bij elkaar, waardoor zelfs relatief kleine verschillen op zaterdag en zondag meerdere posities kunnen beslissen.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto werd in VT2 geklasseerd als de snelste coureur buiten de kopgroep. De Braziliaan, die voor eigen publiek rijdt, maakte ook indruk over de langere runs in zijn Audi, met een gecorrigeerde gemiddelde achterstand van 0,933 seconde per ronde op Antonelli.

Liam Lawson was in de Racing Bulls nipt sneller en eindigde op 0,925 seconde achterstand. Ook Pierre Gasly hield Alpine stevig in de strijd met een achterstand van 1,041 seconde. Het gevecht tussen deze drie teams lijkt daardoor de rest van het weekend bijzonder close te worden.

Haas, Williams, Cadillac en Aston Martin op grotere achterstand

Achter dat middenveldgevecht ontstaat een groter gat. Oliver Bearman was de volgende coureur in de rangorde, met een verlies van 1,618 seconde per ronde in de Haas. Alexander Albon volgde in de Williams, op 1,770 seconde van het tempo.

Cadillac is achteraan het veld niet volledig kansloos. Sergio Perez noteerde een achterstand van 1,919 seconde per ronde, waarmee hij voor Carlos Sainz in de tweede Williams en beide Aston Martin-coureurs bleef. Debutant Rafael Camara slaagde er evenmin in om voor de Cadillac te komen.

Aston Martin kende intussen een moeilijke vrijdag. Het verwachte nadeel in topsnelheid door de derde sector werd niet gecompenseerd in de andere delen van het circuit. Over de longruns was het team in totaal 2,321 seconde per ronde langzamer dan Antonelli.

Hoge bandenslijtage wijst op opnieuw een tweestopper

De banden worden zondag een van de beslissende factoren. Pirelli heeft gekozen voor compounds die één stap zachter zijn dan die van vorig jaar. In 2025 werden voor de Grand Prix van Brazilië de C2- tot en met C4-compounds geselecteerd. Dit jaar schuift de reeks op naar C3 tot en met C5. Daardoor komt de zachte band van vorig jaar overeen met de medium van dit jaar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De bandenslijtage was al duidelijk zichtbaar tijdens de longrunsimulaties, met een gemiddelde van ongeveer 0,15 seconde per ronde. Dat is vooral op Interlagos van belang, waar de hoge belasting van de banden de Grand Prix van Brazilië historisch gezien tot een tweestopper heeft gemaakt.

Antonelli's stint van 20 ronden op de zachte band is daarom bijzonder indrukwekkend gezien de hoge mate van slijtage. Toch mag in dit stadium geen enkele compound voor de race worden uitgesloten. In plaats daarvan zouden alle drie bandenopties op zondag een rol kunnen spelen.

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