Longruns Barcelona: Ferrari verrast, maar bandenslijtage bepaalt alles

De Grand Prix van Barcelona-Catalonië lijkt uit te draaien op een echte bandenstrijd. De long runs aan het einde van de tweede vrije training op vrijdag maakten vooral één ding duidelijk: de bandenslijtage ligt uitzonderlijk hoog bij alle teams.

In sommige gevallen verloren coureurs binnen tien ronden liefst vijf seconden aan rondetijd. Dat gebeurde zelfs op de C3-band, die dit weekend als mediumcompound dienstdoet. Die extreme slijtage kan de pikorde voor de race volledig op zijn kop zetten.

Charles Leclerc noteerde namens Ferrari de snelste long run van het veld. De Scuderia bracht niet alleen acht nieuwe onderdelen mee naar Spanje, maar lijkt ook een auto te hebben die traditioneel moeite heeft om de banden op temperatuur te krijgen, maar daardoor minder last heeft van slijtage. Dat kan in Barcelona een belangrijke troef blijken.

Na correctie voor verschillen in stintlengtes en gebruikte compounds was Leclerc gemiddeld 0,16 seconde per ronde sneller dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Teamgenoten Lewis Hamilton (+0,83) en George Russell (+1,4) ondervonden daarentegen veel meer problemen tijdens hun racesimulaties.

Is Ferrari de favoriet in Barcelona?

Die cijfers komen enigszins als een verrassing. Het Circuit de Barcelona-Catalunya geldt traditioneel niet als een van Ferrari's sterkste banen, terwijl Mercedes en McLaren er de afgelopen jaren doorgaans juist goed voor de dag kwamen.

Regerend wereldkampioen McLaren was tijdens de long runs gemiddeld 0,39 seconde per ronde langzamer en kampte eveneens met forse bandenslijtage. Over één ronde maakte de Britse renstal echter een veel sterkere indruk, net als Mercedes.

De verschillen in de vrijdagse longruns in Barcelona.

Daardoor is het nog altijd lastig om een duidelijke favoriet voor de rest van het weekend aan te wijzen. De teams hebben nu de tijd om de verzamelde data te analyseren en hun afstellingen aan te passen aan de hoge slijtage. Daardoor kan de onderlinge krachtsverhouding nog aanzienlijk veranderen.

Red Bull slechts vierde kracht?

Ook Red Bull Racing blijft moeilijk in te schatten. Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatiesimulaties niet verder dan de zesde tijd, terwijl het tempo tijdens de long runs (+0,45) ongeveer gelijk lag aan dat van McLaren. Daarmee zat Red Bull duidelijk achter Ferrari en Mercedes.

De RB22 was vooral sterk in de snelle eerste sector, maar verloor vervolgens tijd in de bochtige gedeelten van het circuit. Ferrari had juist moeite op de rechte stukken, maar maakte veel goed in de tweede sector. Mercedes en McLaren oogden over alle drie de sectoren relatief constant.

Middenveld: eindelijk weer punten voor Audi?

In het middenveld maakten Racing Bulls en Audi opnieuw een sterke indruk, waarmee beide teams hun goede vorm uit Monaco lijken voort te zetten.

Arvid Lindblad sloot de tweede vrije training af op de zevende plaats, terwijl Gabriel Bortoleto vlak daarachter achtste werd voor Audi. Ook tijdens de racesimulaties liet het Duitse team een solide indruk achter.

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Met een gemiddeld tekort van 1,02 seconde per ronde ten opzichte van de absolute top noteerde Nico Hülkenberg de sterkste long run van alle middenveldcoureurs. En dat met een ruime marge. De eerstvolgende middenveldrijder was Haas-coureur Oliver Bearman, die al bijna twee seconden per ronde toegaf.

Williams kende een lastigere dag. Het team scoorde tien jaar geleden voor het laatst punten in Barcelona en het huidige tempo lijkt weinig hoop te bieden op een einde aan die reeks. Tijdens de long runs bedroeg het gemiddelde tijdverlies 2,75 seconde per ronde. Alleen Cadillac (+3,13) en Aston Martin (+4,56) deden het slechter.

Pirelli verwacht minimaal twee pitstops

De banden vormen zonder twijfel het belangrijkste gespreksonderwerp van het weekend. De slijtage was op vrijdag enorm en zelfs over één ronde bleek het prestatieverschil tussen de drie compounds relatief klein. De verwachte tijdswinst bij de overstap van de medium- naar de softband bleef grotendeels uit.

Voor het raceweekend in Spanje heeft Pirelli bewust gekozen voor een zachtere bandenrange. In plaats van de gebruikelijke C1-, C2- en C3-compounds zijn ditmaal de C2-, C3- en C4-banden meegenomen. Vorig jaar bleek een tweestopstrategie al de snelste optie en onder de huidige omstandigheden lijkt dat vrijwel onvermijdelijk.

"We wilden meer pitstops stimuleren, in ieder geval meer dan één", legde Pirelli Motorsport-directeur Dario Marrafuschi uit tegenover Sky. "We verwachtten twee pitstops, maar onder deze omstandigheden wordt de slijtage zeer ernstig."

"De achterbanden raken zwaar oververhit, wat het bijzonder moeilijk maakt voor de coureurs. Op zondag zullen waarschijnlijk minimaal twee pitstops nodig zijn. Alles daarboven hangt af van de omstandigheden."