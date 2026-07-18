Long runs: Kan iemand Kimi Antonelli kloppen in F1 Grand Prix van België?

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli sloot de vrije trainingen van vrijdag in België bovenaan de tijdenlijst af. Met een ronde van 1:45.944 eindigde hij 0.190 seconde voor McLaren-coureur Lando Norris, terwijl Red Bull-coureur Max Verstappen als derde 0.472 seconde moest toegeven. De Italiaan zette ook de maatstaf tijdens de racesimulaties met veel brandstof aan boord.

Na correctie van de long-rungegevens uit de tweede vrije training voor verschillende bandencompounds en stintlengtes was Antonelli gemiddeld 0.21 seconde per ronde sneller dan zijn naaste rivaal, Charles Leclerc in de Ferrari. Leclerc reed echter weinig representatieve meters voordat de rode vlag van Pierre Gasly de sessie onderbrak.

Een zinvollere vergelijking is er daarom met Antonelli’s Mercedes-teamgenoot George Russell en de twee Red Bull-coureurs, die vóór de onderbreking meerdere ronden van hun long run-simulaties konden afwerken. Verstappen was gemiddeld 0.29 seconde per ronde langzamer dan de Mercedes, terwijl Russell bijna een halve seconde achterstand had.

Waar Mercedes het voordeel heeft ten opzichte van Red Bull

Toch zou Red Bull op Spa-Francorchamps nog steeds als naaste uitdager van Mercedes naar voren kunnen komen. Verstappen was de snelste in de openingssessie en profiteerde vooral van een voordeel in sector één en drie. Maar naast de problemen in de bochtige middensector legde de Red Bull ook een andere zwakte bloot: bandenslijtage.

In de loop van zijn long run-stint van acht ronden noteerde Verstappen een gemiddelde bandendegradatie van 0.227 seconde per ronde. Antonelli kwam over dezelfde afstand uit op slechts 0.078 seconde per ronde. Hoewel Red Bull aanvankelijk het tempo van Mercedes kon evenaren, verloor het naarmate de stint vorderde gestaag terrein.

Toch is Red Bulls positie als tweede snelste team allesbehalve gegarandeerd. Lando Norris was in de tweede vrije training ongeveer drie tienden sneller dan Verstappen, terwijl Ferrari qua racetempo nog niet mag worden afgeschreven. Dat wordt vooral ondersteund door een long run die Lewis Hamilton tijdens de openingssessie afwerkte.

Bemoedigend long run-tempo van Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In tegenstelling tot de long runs in de tweede vrije training werden de racesimulaties in VT1 niet onderbroken door een rode vlag. Daardoor verdienen de eerdere data, ondanks dat VT2 doorgaans van groter belang is, een nadere blik.

Lewis Hamilton zette tijdens de eerste sessie het snelste gemiddelde long-runtempo neer en was 0.29 seconde per ronde sneller dan Antonelli’s Mercedes. Verschillende brandstofhoeveelheden en testprogramma’s betekenen echter dat die cijfers met voorzichtigheid moeten worden benaderd.

Terwijl sommige teams hun stints bewust op een hoger tempo beginnen om maximale bandendegradatie te analyseren en raceprestaties te extrapoleren, kiezen andere vanaf het begin voor een conservatievere, bandensparende aanpak, vergelijkbaar met de strategie die tijdens de Grand Prix van zondag wordt verwacht.

De degradatiecijfers vertellen een interessant verhaal. Ofwel spaarde Antonelli zijn banden gedurende de stint bewust, of Mercedes heeft over langere runs een aanzienlijk voordeel gevonden in bandenmanagement. Hoe dan ook lijken Mercedes en Antonelli op dit moment de duidelijke favorieten richting de rest van het weekend, zowel over één kwalificatieronde als in raceconfiguratie.

Kan Aston Martin in gevaar komen door de 107 procent-regel?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ferrari en Aston Martin zijn de enige teams die geen nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar de Belgische Grand Prix. Terwijl Ferrari een ontwikkelingspauze inlast na tot dusver dit seizoen 30 upgrades te hebben geïntroduceerd, richt Aston Martin zich volledig op het grote upgradepakket dat volgende week in Hongarije moet debuteren.

Volgens FIA-documentatie heeft het in Silverstone gevestigde team dit seizoen slechts zes upgrades geïntroduceerd en is het daardoor teruggezakt in de pikorde. In België zou Aston Martin zich daadwerkelijk in een gevecht kunnen bevinden om zich simpelweg voor de race te kwalificeren.

De snelste ronde van Fernando Alonso in de tweede vrije training was slechts één tiende van een seconde sneller dan Antonelli’s gemiddelde long-runtempo in een volgetankte Mercedes. Omgerekend naar het equivalente verschil in brandstoflast wordt het tempotekort van Aston Martin geschat op ongeveer 100kg brandstof.

Met een achterstand van 5.187 seconden op de snelste ronde in VT2 bleef Aston Martin slechts 2.229 seconden binnen de geprojecteerde kwalificatiedrempel van 107 procent. Een achterstand van meer dan zeven seconden in de kwalificatie zou Aston Martin daadwerkelijk in gevaar brengen om de 107%-grens te missen. De geplande upgrade voor Hongarije kan bijna niet snel genoeg komen.

Middenveld: Alpine weer eens voor Racing Bulls?

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

In het middenveld lijkt de pikorde grotendeels onveranderd ten opzichte van de recente races. Racing Bulls, Alpine en Audi vormen momenteel de kopgroep, gevolgd door een tweede groep bestaande uit Haas en Williams. Cadillac en Aston Martin bezetten momenteel de achterhoede.

Alpine reed tijdens de tweede vrije training de snelste kwalificatiesimulatie van de middenveldteams en maakte vooral indruk in de snelle eerste en derde sector. In de long runs tijdens VT1 noteerde Audi echter het beste gemiddelde long-runtempo van de middenvelders (+1.66), voor Racing Bulls (+1.72) en Alpine (+2.06). Er waren geen significante verschillen in bandendegradatie tussen de drie teams.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Over banden gesproken: die zullen naar verwachting opnieuw een beslissende rol spelen in België. Volgens Pirelli Motorsport Director Dario Marrafuschi behoort Spa-Francorchamps qua belasting van de banden tot de "top drie" circuits op de kalender. Toch zijn er momenteel weinig aanwijzingen dat de race twee pitstops zal vereisen.

Vorig jaar konden teams in sommige gevallen al meer dan 30 ronden afleggen op de medium C3-compound. Volgens Pirelli Chief Engineer Simone Berra lijkt er weinig veranderd: "Een eenstopper op zondag lijkt zeer waarschijnlijk."